'Портал' в потусторонний мир: ученые узнали о настоящем назначении артефакта майя

Майя – древняя цивилизация, возникшая примерно в 1500 году до нашей эры. Они славились своими знаниями в астрономии, математике, строительстве, живописи и оставили за собой значительное наследие.

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Археологи из Национального института антропологии и истории нашли древнюю лодку и 38 скелетных останков в ней на мексиканском полуострове Юкатан. Каноэ было внутри подводной пещеры на глубине почти пять метров (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Скелеты принадлежали семи видам животных, удалось определить только броненосца, индюка, собаку и орла. Также ученые распознали левую человеческую стопу, которая, вероятно, принадлежала взрослой женщине.

Это привело их в голову, что каноэ было использовано для ритуала и специально размещено в затопленной пещере. Майя верили, что такие места – это порталы в подземный мир, а броненосцы, чьи способности позволяют задерживать дыхание и умело плавать, могут туда провести.

На то, что это действительно ритуальное судно, указывает его строение. Оно имеет очень тяжелую носовую и кормовую части, а его навигационные возможности ограничены, поэтому археологи не исключают возможности, созданной в символических целях.

Благодаря 3D-модели судна ученые определили его размер: длина – 2,15 метра, ширина – 45 сантиметров и высота – 36,5 сантиметров.

Когда лодка была впервые обнаружена во время раскопок, археологи "предварительно датировали" ее между 830 и 950 годами. Анализ древесины показал, что каноэ создан в 16 веке, но из-за концентрации микропластика в воде исследование может быть не точным.

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