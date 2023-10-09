В Солнечной системе должна была появиться еще одна планета: ученые наткнулись на следы

В Солнечной системе ученые обнаружили каменистый объект под названием Аррокот, который является зародышем несформированной планеты. Он по форме похож на снеговика и состоит из двух соединенных между собой частей – большая часть называется Wenu, а меньшая – Weeyo.

Издание The Planetary Science Journal опубликовало исследование, подтверждающее теорию о том, что данный объект был зародышем планеты. Аррокот вращается вокруг Солнца в поясе Койпера и имеет красный оттенок и холмистую поверхность.

По словам ученых, этот астероид в длину достигает 35 км, в ширину – 20 км и высоту – 10 км и является самым дальним объектом Солнечной системы, который когда-либо исследовал космический аппарат.

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Исследователи изучили большую часть Аррокта Wenu и обнаружили на ней 12 почти одинаковых по размеру "холмов". Именно благодаря этому появилась теория о том, что этот объект является зародышем еще одной планеты, так и не сформировавшейся.

Когда-то это были два отдельных камня, которые вращались рядом и только со временем объединились. Но больший камень образовался в результате слияния отдельных камней почти одинакового размера и формы. По словам ученых, это еще одно подтверждение того, что планеты формируются из каменных обломков и пыли, окружающих новорожденную звезду.

Исследователи создали моделирование, показавшее, что больший камень Wenu образовался из-за того, что мелкие камни соединялись друг с другом на невысокой скорости. Доказательством тому является 12 небольших холмов на объекте.

Меньшая часть Аррокота не очень похожа на большую, но на Weeyo также есть три небольших холма, поэтому ученые предполагают, что эта часть сформировалась таким же образом.

Также ученые считают, что зародыши планет, такие как Аррокот, могут формироваться при помощи почти одинаковых космических объектов, но это только гипотеза.

Ранее OBOZREVATEL публиковал исследования о существовании неизвестной планеты в Солнечной системе.

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