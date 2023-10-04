В самой сухой пустыне планеты заметили счастливый знак: что такое зеленый луч и как выглядит. Фото

В пустыне Атакама, расположенной на тихоокеанском побережье Южной Америки, заметили зеленый луч. Это редкое оптическое явление, возникающее в момент исчезновения солнечного диска за горизонтом или его появления из-за горизонта.

Исследовательская организация The SETI Institute опубликовала фото в социальной сети X, где виден зеленый луч. Это уникальное явление можно увидеть только при благоприятных погодных условиях, ровном горизонте, отсутствии облаков и ветра (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Продолжительность зеленого луча всего несколько секунд. Обычно он виден в море или во время окончания полярной ночи, когда Солнце не восходит полностью.

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Интересно, что такой же эффект можно наблюдать во время восхода и заката Луны. Именно это зафиксировала исследовательская организация.

Если верить старинному морскому поверью, то зеленый луч – это символ надежды и удачи, а моряка, который его увидел, ожидает счастливый рейс.

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