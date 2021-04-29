В Польше обнаружили первую в мире 'беременную' мумию. Фото уникальной находки

В Польше ученые заявили о том, что они обнаружили первую в мире египетскую мумию беременной женщины. Находка была сделана во время сканирования останков, которые хранятся в Национальном музее в Варшаве с 1917 года.

Соответствующее исследование было опубликовано в журнале Journal of Archaeological Science в среду, 28 апреля. Мумия была найдена в Фивах и датируется первым веком до нашей эры, при этом изначально считалось, что она принадлежит не женщине, а древнеегипетскому священнику по имени Гор-Джехути.

Изучая рентгеновские снимки, исследователи заметили на одном из них маленькую ножку. Они установили, что умершей женщине было от 20 до 30 лет, она была на 26-30 неделе беременности.

Плод не был извлечен из тела женщины перед мумификацией, в связи с чем этот образец считается уникальным. Ученые предположили, что, возможно, это просто не удалось сделать, либо же таким образом хотели скрыть беременность.

Исследователи не смогли определить пол нерожденного ребенка. Причину смерти женщины они хотят установить при помощи томографии.

Доктор Войцех Эйсмонд из Института средиземноморских и восточных культур Польской академии наук отметил, что в те времена смертность во время беременности была высокой и именно она могла повлиять на здоровье женщины.

Как сообщал OBOZREVATEL, археологи впервые нашли мумию периода Древнего Египта, которая была покрыта оболочкой из грязи.