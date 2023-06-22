В опасности 2 млрд человек: ученые заметили аномалию в Гималаях

Гималаи – это самые высокие горы на Земле, которые манят свое красотой и величием. Каждый хочет посетить Южную Америку, чтобы своими глазами увидеть заснеженные высоты.

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Но глобальное потепление может и не дать такой возможности, потому что вносит свои изменения в состояние природы. В своем отчете Международный центр комплексного развития горных районов показал, что ледники в период с 2011 по 2020 год исчезали на 65% быстрее, чем в предыдущем столетии.

"По мере того, как становится теплее, лед будет таять, но что неожиданно и очень тревожно, это скорость этого процесса. Это происходит гораздо быстрее, чем мы думали", - сказал автор Филиппус Вестер.

Таяние ледников может лишить единственного источника воды 240 миллионов человек горного региона Гиндукуш-Гималаи и еще 1,65 миллиарда жителей, проживающих в долинах рек.

Благодаря ледникам существует десять важнейших речных систем мира, сюда также входят реки Ганг, Иравади, Меконг, Хуанхэ и Инд. От этих водоемов зависит жизнь людей. Это не только лишит их воды и пищи, но и катастрофически повлияет на экологию.

Межправительственная организация ICIMOD считает, что ледники могут потерять до 80% своего объема к концу столетия.

"Поскольку два миллиарда человек в Азии зависят от воды, которую держат здесь ледники и снег, последствия потери этой зоны замерзания слишком велики, чтобы их можно было даже вообразить", - пояснила замглавы ICIMOD Изабелла Козиэлл.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что Арктика может утратить весь лед значительно раньше, чем считалось.



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