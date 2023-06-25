В ночь на 26 июня к Земле приблизится большой астероид: как его увидеть

В ночь на 26 июня между Землей и Луной пролетит астероид 2023 MU2 размером с трехэтажный дом. Расстояние между космическим камнем и нашей планетой будет достаточно коротким.

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Об этом сообщили в Space.com. Астероид, вероятно, не несет никакой угрозы Земле.

Около 02:00 по киевскому времени астероид 2023 MU2 пролетит на расстоянии 215 тысяч километров от Земли. Его диаметр составит от 3,9 до 8,8 метра, что равно примерно размерам трехэтажного дома.

Ученыесчиатют, что с астрономической точки зрения камень достаточно близко приблизится к нашей планете, впрочем, вряд ли сможет столкнуться с ней или космическими кораблями на земной орбите.

Астероид 2023 года MU2 ученые заметили 16 июня. Астрономы говорят, что еженедельно вокруг Земли пролетают многие астероиды.

Приближение этого космического камня можно будет наблюдать в режиме онлайн в трансляции.

Как сообщал OBOZREVATEL, астрономы продолжают внимательно следить за астероидами, кружащимися вокруг нашей планеты, и они рассказали о новом теле, которое может врезаться в Землю. Речь идет о недавно открытом астероиде 2023 DW.

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