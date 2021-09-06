В "Метинвесте" рассказали об украинском проекте, который используют в NASA и Amazon

Группа "Метинвест" в рамках проекта "Робимо українське" рассказала об украинском проекте "умные жалюзи", которым заинтересовались в Amazon, Tesla, Google и NASA – обычные ламели оконных жалюзи изобретатель заменил на солнечные, и подсоединил эту систему к приложению в смарфоне.

Как сообщается в сюжете на YouTube-канале проекта "Робимо українське" разработчиком новинки является Евгений Эрик, который объединил три известные технологии и создал то, чего мир еще не видел (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"По сути, все, что нам нужно для того, чтобы подключить жалюзи, это мобильный телефон и, собственно говоря, умный инвертор SOLARGAPS, который преобразовывает энергию, полученную от жалюзи, и отправляет сразу в розетку. То есть, если у вас, к примеру, в этот момент подключен кондиционер к этой же розетке, эта энергия вся идет на кондиционирование", – рассказал Эрик.

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Сначала он не планировал массовое производство. Он хотел сделать энергоэффективным собственный дом.

"Когда я начал изучать статистику, то понял, что на сегодняшний момент города потребляют около 70 процентов глобальной энергии. И 30 процентов этой энергии тратится на кондиционирование в глобальном мире. То есть, с этим нужно что-то делать. Все, что мы можем сделать, например, это поставить солнечные панели на крышу. Но в городах площадь крыш, она иногда в 10 или даже в 100 раз меньше, чем площадь фасада", – отметил он.

Видеопроект "Робимо українське", который компания "Метинвест" подготовила к своему пятнадцатилетию – это сериал об украинцах, которые прославляют нашу страну за рубежом и создают нечто особенное. Ранее в рамках проекта были рассказаны истории генерального директора Киевского международного кинофестиваля "Молодость" Андрея Халпахчи, чемпиона мира по высшему пилотажу Тимура Фаткуллина, изобретателя Максима Гавриленко и архитектора Сергея Махно.

Как сообщается на сайте "Метинвеста", за последние 15 лет компания "Метинвест" заплатила 164 млрд грн налогов и произвела 142 млн тонн стали. Также компания за это время инвестировала 10 млрд долл. в работу своих предприятий и 2,5 млрд грн – в развитие украинских городов. Всего на предприятиях "Метинвеста" работают более 80 тысяч сотрудников.