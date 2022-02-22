В каждом человеке есть вирус эпохи динозавров: детали открытия

Древний вирус из группы Mavericks, который появился еще во времена существования динозавров, обнаружили в геноме человека. Он попал в ДНК наших предков не менее 105 миллионов лет назад.

Об этом идет речь в исследовании ученых Оксфордского университета Ариса Кацуракиса и Хосе Габриэля Нино Барреата. По их данным, древний вирус был очень не похож на современные, в том числе и на COVID-19.

"Современные вирусы, как правило, являются ретровирусами, которые активно встраивают ДНК-копии своих РНК-генов в геномы клеток, которые они заражают. От 5 до 10 процентов генома человека состоит из "мусорной ДНК" ретровирусов. Недавно обнаруженные ископаемые вирусы принадлежат к древней группе ДНК-вирусов, известных ученым как Mavericks", – сказано в статье.

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Кацуракис отметил, что следы древних вирусов были идентифицированы у рыб, амфибий и рептилий в прошлом.

Ученые пишут, что один из вирусов Mavericks был введен в геном одного из наших далеких предков не менее 105 миллионов лет назад.

"Наши результаты свидетельствуют о некоторых из древнейших вирусных интеграций в геноме человека и о древних взаимодействиях вирусов с предками современных млекопитающих", – добавил Кацуракис.

Он отметил, что это единственный ДНК-вирус в геноме человека и самая старая неретровирусная вставка в ДНК.

Напомним, ранее ученые выдвинули теорию о том, что пандемия "русского гриппа" 1889-1890 гг. могла быть вызвана первым коронавирусом. Так, симптомы давно забытого заболевания совпали с теми, которые наблюдаются у больных COVID-19.

Подтверждения у этой гипотезы нет, однако ряд ученых из разных стран проводят исследования легочной ткани тех времен, чтобы установить, что именно стало возбудителем болезни, убившей около миллиона человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, специалисты ВОЗ предупредили, что глобальное потепление на планете может повлиять на появление древних смертельных вирусов.