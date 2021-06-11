В Израиле нашли куриное яйцо, которому более тысячи лет: как выглядит. Фото

Археологи в Израиле обнаружили почти целое куриное яйцо, возраст которого около одна тысяча лет. Раскопки проводились около города Явне.

Об этом сообщает Israel Antiquities Authority. Находка датируется византийским периодом.

"Фрагменты яичной скорлупы известны из более ранних периодов, но из-за хрупких скорлуп яиц почти не сохранились целые куриные яйца. Даже на мировом уровне это крайне редкая находка", – рассказала доктор Ли Перри Гэль.

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Ученая добавила, что археологи иногда находят древние страусиные яйца, где более толстая скорлупа сохраняют их целыми.

"Даже сегодня яйца редко выживают долго в пакетах супермаркетов. Удивительно думать, что это тысячелетняя находка! Уникальное сохранение яйца явно связано с условиями, в которых оно лежало веками, расположенными в выгребной яме, содержащей мягкие человеческие отходы, сохранившие его", – добавила археолог Управления древностей Израиля Алла Нагорская.

Отмечается, что яйцо было немного треснуто, поэтому все его содержимое вытекло. Осталась только часть желтка, который сохранился для ДНК-анализа.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Израиле нашли надгробие, где высечена надпись на древне греческом языке "Пресвятая Мария, прожившая непорочную жизнь".

Также в Израиле обнаружили части свитка возрастом около двух тысяч лет, где нанесены тексты из Библии.