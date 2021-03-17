В Израиле в 'пещере ужаса' нашли свиток с текстами из Библии. Фото

В Израиле обнаружили части свитка возрастом около двух тысяч лет, где нанесены тексты из Библии.

Находку сделали в "пещерах ужаса" в районе Мертвого моря. Также был найден скелет ребенка, погребенного шесть тысяч лет назад. К тому же рядом обнаружили древние монеты и корзину возрастом около 10,5 тысячи лет, пишет L ive S cience.

Отмечается, что текст на свитках написан на греческом языке и включает в себя отрывки из Книги двенадцати малых пророков, в том числе Захарии и Наума. Исследователи изучили находку и пришли к выводу, что текст написан двумя разными людьми.

"Необходимо выделить ресурсы для завершения этой исторически важной операции. Мы должны убедиться, что сможем найти все, что еще скрывают пещеры, прежде чем это сделают грабители. Некоторые из этих сокровищ бесценны", – сказал глава Управления древностей Израиля Исраэль Хассон.

Помимо фрагментов свитка нашли останки ребенка 6-12 лет, которого после смерти завернули в ткань и похоронили в позе зародыша. Возраст скелета порядка шести тысяч лет.

Возраст найденной в пещере корзины еще старше – около 10,5 тысячи лет. А благодаря жаркому климату изделие удалось сохранить почти в первозданном виде. По мнению ученых, корзину сплели в период неолита, предшествующего появлению керамики в этом регионе.

"Пещеры ужаса" получили свое название из-за найденных там древних человеческих скелетов. Все они были людьми, что умерли от голода во время восстания Бар-Кохбы, которое произошло между 132 и 135 годом нашей эры, когда еврейский народ в регионе восстал против Римской империи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Израиле нашли надгробие V или VI веков н.э., где высечена надпись на древне греческом языке "Пресвятая Мария, прожившая непорочную жизнь".