В Италии создали 'умный' шлем для ранней диагностики инсульта

Ученые из Университета Генуи (Италия) разработали шлем, способный на ранней стадии диагностировать инсульт. Его можно будет использовать в карете скорой помощи по дороге в больницу, который заменит проведение ряда обследований.

Такой "умный" шлем не предполагает постановку диагноза, но позволит ускорить выбор тех или иных медицинских процедур для пациента, перенесшего заболевание. Об этом говорится в материале IEEE Spectrum.

Работа изобретения основана на электромагнитных волнах, которые могут легко проникать в череп человека. Механизм диагностирует инсульт, а после с точностью до 80% определяет один из его типов: ишемический или геморрагический.

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Шлем состоит из множества антенн, которые избирательно активируются, чтобы направлять электромагнитные волны по всему мозгу, и измеряют сигналы, поступающие оттуда. Простой алгоритм их обработки дает медикам понять, был ли у пациента инсульт.

Затем можно использовать более сложный алгоритм, требующий большей вычислительной мощности, для определения типа, размера и положения "удара".

"В случае подхода к обработке сигналов общая точность превышает 80%, что представляет собой интересную и обнадеживающую отправную точку. Что касается метода электромагнитных волн, результаты показывают, что можно создать достаточно точные изображения инсульта внутри мозга и получить количественную информацию о его типе", – объяснил Алессандро Феделе, доцент кафедры электротехники, электроники, телекоммуникаций и военно-морской архитектуры Университета Генуи.

Устройство не прошло клинические испытания, но команда надеется, что это произойдет в ближайшее время. По словам специалистов, раннее определение типа инсульта приведет к повышению шансов на полное выздоровление человека. Ведь во многих случаях современные методики могут устранить сгусток крови в голове пациента. И если такая процедура будет проведена в первый час после приступа, вероятность благоприятного исхода повышается.

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