Кофе может укреплять сердце и снижать риск смерти на 12% – исследование

Ученые из Британии и Венгрии заявили, что умеренное употребление кофе, от половины до трех чашек в день, может снизить риск смерти от всех заболеваний на 12%, а от сердечно-сосудистых – на 17%.

В рамках своего исследования, которое было представлено на конгрессе Европейского общества кардиологов, специалисты сравнили показатели смертности за 11 лет у тех, кто пил кофе, и у тех, кто полностью отказался от этого напитка. Так, по данным медиков, кофе способно улучшить структуру сердца, в результате чего орган работает лучше.

В частности, под руководством Джудит Саймон из Университета Земмельвайса ученые исследовали, как кофе влияет на смертность от сердечно-сосудистых заболеваний.

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В свое исследование они включили 468 тысяч 629 человек из базы данных UK Biobank, у которых на момент начала работы не было указанных патологий.

Добровольцы из первой группы (22,1% от всех участников) совсем не пили кофе, из второй (58,4%) пили от половины до трех чашек в день, а из третьей (19,5%) – более трех чашек в день.

Участники исследования были под наблюдением ученых в течение 11 лет. В это время регистрировались как смерти от любых причин, так и от сердечно-сосудистых заболеваний. При этом медики учитывали такие данные, как возраст, вес, пол, социально-экономический статус, показатели артериального давления и холестерина в крови, вредные привычки.

Оказалось, что у добровольцев, потреблявших от половины до трех чашек кофе ежедневно, риск смерти от всех причин был на 12% ниже, чем у тех, кто совсем отказался от кофе. Кроме того, у участников из второй группы на 17% снижался риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и на 21% – риск инсульта по сравнению с теми, кто кофе не пил.

Точного объяснения того, как кофе может менять структуру сердца, ученые не дают, однако отмечают, что у тех, кто регулярно пьет кофе, сердце имеет более здоровое строение и работает лучше. Поэтому необходимы дополнительные исследования для изучения влияния кофе на сердечную мышцу.

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