К планете летит большой астероид, который будет виден с Земли

Около Земли пронесется большой астероид 99942 Apophis 2004MN4. По данным ученым, его диаметр до 370 метров и вес около 280 миллионов тонн.

По информации NASA космическое тело пронесется мимо нашей планеты в субботу, 6 марта. Расстояние между "Апофисем" и Землей составит 16 млн километров. Однако астероид можно будет наблюдать в телескоп.

Эксперты американского космического ведомства добавили, что астероид не несет угрозу нашей планете.

Добавим, что астероид "Апофис" открыли 19 июня 2004 года двое американских ученых – Рой Такер и Девид Толен. Изучив траекторию его полета, ученые пришли к выводу, что следующее сближение Апофиса с орбитой Земли произойдет в апреле 2029 года. Также астероид может сблизиться с нашей планетой в 2036, 2065, 2068, 2076 и 2077 годах.

Как сообщал OBOZREVATEL, группа ученых Института астрономии Гавайского университета обнаружила изменения в движении астероида Apophis.