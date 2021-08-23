В Австралии обнаружен новый вид табака – "убийца" насекомых

В Австралии обнаружили необычный табак, который ловит мелких насекомых, используя железистые волоски. Открытие ученые причислили к новому виду Nicotiana insecticida.

При этом растение не питается насекомыми, а таким образом лишь защищается от них. Результаты соответствующего исследования были опубликованы в журнале Curtis’s Botanical Magazine.

Как отмечается, исследователи Марк Чейз из Королевских ботанических садов Кью (Великобритания) и Мартен Христенхюс из Университета Кертина (Австралия) обнаружили табак, относящийся к семейству N. Occidentalis. На его стеблях было множество мертвых насекомых.

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Ученые установили, что растение, которое встречается в Западной Австралии и Северной Территории, ловит мелких насекомых при помощи клейких волосков.

Из собранных семян нового вида табака ботаники вырастили растения в Садах Кью в Лондоне. Выяснилось, что и в условиях теплицы табак сохранил способность ловить насекомых.

Новый табак вынесли в отдельный вид – Nicotiana insecticida, что с латыни переводится как "убийца насекомых".

По словам исследователей, его нельзя считать полноценным растением-хищником, поскольку Nicotiana insecticida ловит и убивает растительноядных насекомых с целью защиты, не переваривая их. Тем не менее новый табак, возможно, способен получать из погибших насекомых незначительное количество питательных веществ, когда, смываемые дождем, они попадают в почву.

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