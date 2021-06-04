В Арктике льды тают в 2 раза быстрее, чем считалось: ученые предупредили об угрозе

Морской лед в прибрежных районах Арктики истончается со скоростью от 70 до 100% быстрее, чем было установлено ранее. Это может иметь тревожные последствия для изменения климата.

К такому выводу пришли ученые из Британского университетского колледжа Лондона (UCL), передает France24.

"Мы считаем, что наши новые расчеты – это большой шаг вперед в плане более точной интерпретации данных, которые мы получаем со спутников", – рассказала соавтор исследования, профессор UCL Жюльен Стров.

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Она отметила, новое исследование может быть использовано для более точной оценки работы климатических моделей, которые прогнозируют последствия долгосрочного изменения климата в Арктике.

По словам Стров, этот регион, где находится миллионы квадратных километров льда, что необходим для поддержания температуры на планете, нагревается в три раза быстрее, чем в мире.

Ученые пояснили, что толщина морского льда оценивается путем измерения высоты льда над водой. Но это измерение искажается из-за того, что снег утяжеляет льдины. Но это было скорректировано с помощью карты высоты снежного покрова в Арктике, которая, по словам ученых, не учитывала влияние изменения климата.

"Предыдущие расчеты толщины морского льда основаны на снежной карте, обновленной 20 лет назад. Наши расчеты впервые объясняют это уменьшение глубины снежного покрова и предполагают, что морской лед истончается быстрее, чем мы думали", – сказал аспирант, руководивший исследованием Робби Маллет.

Маллетт отметил, что толщина морского льда по всему региону имеет решающее значение, потому что это "чувствительный индикатор здоровья Арктики". По его словам, более толстый лед действует как изолирующее одеяло, не позволяя океану нагреть атмосферу зимой и защищая океан от солнечных лучей летом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые сказали, что планету к 2100 году ждет наводнение, которое может обернуться катастрофой для человечества.

Также названы места на Земле, где можно укрыться от глобальной катастрофы.