Ученым удалось отрастить потерянную лапу лягушки: подробности прорыва

Команда ученых из Соединенных Штатов Америки восстановила утраченную лапу лягушки с помощью сочетания пяти препаратов. Далее эту технику регенерации планируют проверить на млекопитающих.

Как сказано в исследовании, опубликованном в Science, эксперимент провели на африканских когтистых лягушках. "Коктейль" из лекарств поместили в силиконовые формы, которые прикрепили к ранам (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

На восстановление конечностей у лягушек ушло 18 месяцев. Как отметили исследователи, те отрастили "почти полностью функциональные" конечности, в том числе бескостные пальцы, которые они использовали, чтобы плавать.

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Работа проводилась экспертами Университета Тафтса в Медфорде, штат Массачусетс, и Института Висса Гарвардского университета в Бостоне, штат Массачусетс.

"Приятно видеть, что выбранные нами препараты помогли воссоздать конечность почти полностью", – сказала одна из авторов исследования Нироша Муруган, научная сотрудница Центра открытий Аллена в Университете Тафтса.

"Тот факт, что для запуска многомесячного процесса регенерации требовалось лишь кратковременное воздействие препарата, дает возможность предположить, что лягушки и, возможно, другие животные могут иметь дремлющие регенеративные способности, которые можно привести в действие", – добавила она.

Ученые рассказали, что каждое лекарство в "коктейле" выполняло разные задачи, в том числе уменьшало воспаление, ингибировало выработку коллагена, что могло бы привести к образованию рубцов, и стимулировало рост нервных волокон, кровеносных сосудов и мышц.

Новые конечности получили естественную костную структуру конечности, более богатый набор внутренних тканей (включая нейроны) и несколько "пальцев", которые росли из конца лапы, хотя они были лишены кости.

"Отросшая конечность двигалась и реагировала на такие раздражители, как прикосновение, и лягушки могли использовать ее для плавания в воде, двигаясь так же, как обычно", – отметили исследователи.

Отметим, многие существа обладают способностью к полной регенерации по крайней мере некоторых конечностей. Среди них саламандры, морские звезды, крабы и ящерицы, плоские черви.

Люди способны закрывать раны за счет роста новых тканей, а наша печень обладает способностью регенерировать до полного размера после 50-процентной потери. Но конечности являются безвозвратными потерями для человека.

Теперь команда хочет отрастить лягушкам конечности, которые будут еще более функционально совершенными – с нормальными пальцами, перепонками и всеми скелетными и мышечными особенностями – прежде чем переходить к млекопитающим.

Американские ученые надеются, что их метод может приблизить медицину на шаг ближе к цели регенерации конечностей у человека.

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