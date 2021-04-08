Ученые заявили о нахождении пятой силы природы

Американские ученые заявили, что возможно нашли пятую силу природу, которая связана с субатомными частицами "мюонами".

Как пишет ВВС, во вселенной есть четыре фундаментальные силы: электромагнитная, гравитационная, сильная и слабая. Но международная команда физиков, в ходе исследований в рамках эксперимента Muon g-2 в лаборатории города Батавия, США, заявили о возможной новой пятой силе природы.

Британский Совет по научно-техническому оборудованию отметил, что результаты экспериментов дают весомые подтверждения существования до сих пор неизвестной субатомной частицы или "новой силы". Однако однозначного утверждения ученые дать не могут.

Отмечается, что есть один шанс из 40 тысяч, что данное открытие – это статистическая погрешность. Поясним, что сейчас так называемый статистический уровень значимости (или достоверности) составляет 4,1 сигма. А для того, чтобы открытие признала наука, этот уровень должен составлять 5 сигма, то есть погрешность не должна превышать одного шанса на 3,5 млн.

"Мы обнаружили, что взаимодействие мюонов не согласуется со Стандартной моделью. Понятно, что мы все в восторге, ведь это открывает будущее с новыми законами физики, новыми частицами и новыми, невиданными доселе силами", – рассказа глава эксперимента с британской стороны профессор Марк Ланкастер.

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