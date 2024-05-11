Ученые выяснили неожиданную связь между профессиональным бегом и продолжительностью жизни

Бегать 10 часов в неделю свыше 120 км – это, безусловно, экстремальная нагрузка. Однако новое исследование показывает, что некоторые профессиональные спортсмены не только не истощают свой организм, но и добавляют годы своей жизни благодаря таким жестоким тренировкам.

Анализ включает данные о состоянии здоровья первых 200 человек, пробежавших 1,6 км менее чем за 4 минуты в 1950-х, 60-х и 70-х годах. По данным команды исследователей из Канады и Австралии, эти профессиональные бегуны жили в среднем почти на 5 лет дольше остального населения, пишет Science Alert.

Полученные данные противоречат мнению, что чрезмерные физические нагрузки в долгосрочной перспективе негативно влияют на здоровье. Испытание человеческого организма на максимум может быть даже полезным, по крайней мере, для некоторых.

Хотя многочисленные исследования свидетельствуют о том, что физически активные люди живут дольше, пока неясно, полезно или вредно заниматься физическими упражнениями больше, чем рекомендовано.

Некоторые ученые предполагают, что образ жизни высокоинтенсивных спортсменов, участвующих в марафонах, велогонках на выносливость или триатлонах, может создавать чрезмерную нагрузку на сердце, что повышает риск преждевременной смерти. Но если для людей, ведущих малоподвижный образ жизни, интенсивные физические упражнения могут повлечь за собой проблемы со здоровьем, то для опытных спортсменов последствия могут быть другими.

В 2022 году Гарвардское исследование показало, что люди, которые тренируются больше, чем рекомендовано, могут снизить риск смерти на 30%. Это на 10% больше, чем при соблюдении рекомендаций по активности.

Кардиолог из Университета Альберты Стивен Фолкс и его коллеги подтвердили, что эпидемиологические исследования велосипедистов Тур де Франс, олимпийских атлетов и гребцов показали увеличение продолжительности жизни по сравнению с общей популяцией.

Сейчас исследователи проявили, что эта закономерность справедлива и для бегунов на маленькие дистанции. Эта группа спортсменов испытывает свои дыхательные, сердечно-сосудистые, метаболические и опорно-двигательные системы на максимум.

Чтобы добиться высокого уровня скорости, бегуны регулярно участвуют в высокоинтенсивных физических нагрузках.

В 2018 году кардиологи обнаружили, что продолжительность жизни таких бегунов на 12 лет больше среднестатической.

Ученые свидетельствуют, что эффекты долголетия в первую очередь опосредованы понижением смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Отмечают также, что важна и генетическая составляющая.

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