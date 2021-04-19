Ученые сказали, что могут найти инопланетную жизнь в ближайшие 10 лет

Ученые намерены при помощи космического телескопа имени Джеймса Уэбба (JWST) найти признаки внеземной жизни в ближайшие 5-10 лет.

Предварительные данные показывают, что JWST сможет находить биосигнатуры на других планетах за 60 часов, передает SciTechDaily.

"Что меня действительно удивило в результатах, так это то, что мы можем реально обнаружить признаки жизни на других планетах в ближайшие 5–10 лет", – рассказала одна из исследователей Каприс Филлипс, аспирантка Университета штата Огайо, США.

Для нахождения инопланетной жизни ученые использовали моделирование. Специальная программа симулировала наблюдение за газовыми планетами-карликами (наподобие Нептуна) при помощи спектрометров JWST. В модели учитывали самые разные тонкости: облачность планет, содержание искомых газов в атмосферах объектов изучения и особенности их смешивания, а также относительную молекулярную массу биомаркеров.

Телескоп нацелен на поиск аммиака, поскольку он считается наиболее вероятным потенциальным признаком жизни. По мнению астрономов, на мини-нептунах возможна примитивная жизнь.

"Человечество задумывается над вопросами: Одиноки ли мы? Что такое жизнь? Жизнь в другом месте похожа на нас? Мои исследования показывают, что впервые у нас есть научные знания и технологические возможности, чтобы реально начать находить ответы на эти вопросы", – добавила Филлипс.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые сказали, что планеты, на которых может быть жизнь, должны вращаться вокруг звезд К-класса, которые имеют оранжевый цвет и температуру 3500-5000 кельвинов.

Также ученые нашли планету земного типа, что сохранила свою атмосферу.