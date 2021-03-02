Ученые расшифровали древнейший текст о секретах искусства бальзамирования

Ученые из Копенгагенского университета (Дания) расшифровали древний папирус, в котором содержится информация о методах бальзамирования, которые применялись в прошлом. В частности, стало известно, как в древности сохраняли лица умерших.

Информацию об этом исследователи опубликовали на сайте университета. Изученный ими папирус датируется 1450 годом до нашей эры, что делает его самым древним текстом о бальзамировании.

Египтолог из Копенгагенского университета Софи Шедт смогла восстановить процесс бальзамирования, который использовался для подготовки древних египтян к загробной жизни.

Инструкция содержит список ингредиентов лекарства, состоящего в основном из ароматических веществ растительного происхождения. Этой жидкостью бальзамировщики пропитывали кусок красного льняного полотна.

Ткань плотно прикладывали к лицу умершего, создавая защитный кокон из ароматических и антибактериальных веществ. Этот процесс повторяли с интервалом в четыре дня, между которыми тело покрывали полотном и ароматизированной соломой, чтобы отпугнуть насекомых и падальщиков. Всего было необходимо провести 17 циклов бальзамирования.

Ранее египтологи исследовали несколько мумий того же периода, что и это руководство. Их мумифицированные лица были покрыты тканью и смолой, что подтверждает использование такого метода бальзамирования.

Как сообщал OBOZREVATEL, археологи впервые нашли мумию периода Древнего Египта, которая была покрыта оболочкой из грязи.