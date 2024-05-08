Ученые обнаружили, что разрушение магнитного поля – защитного купола над атмосферой – могло сыграть ключевую роль в развитии сложных организмов на Земле. Это произошло более 590 миллионов лет назад.

Парадокс состоит в том, что магнитное поле защищает Землю от радиации, космического излучения и т.д., но в тот период оно практически уничтожилось. Соответствующие результаты исследований были обнародованы учеными в Communications Earth & Environment 2 мая.

"В общем поле защитное. Если бы у нас не было месторождения в начале истории Земли, воду с планеты забрал бы солнечный ветер (поток частиц энергии, текущей от Солнца к Земле)", - сказал Джон Тардуно, профессор геофизики из Университета Рочестера в Нью-Йорке и старшего автора нового исследование.

"Но в Эдиакаре у нас был захватывающий период в развитии глубокой Земли, когда процессы, создающие магнитное поле... стали настолько неэффективными через миллиарды лет, что поле почти полностью разрушилось", – добавляет ученый.

Магнитное поле Земли создается движением расплавленного железа в наружном ядре. Оно было значительно слабее, чем сейчас, в течение как минимум 26 миллионов лет. Выявление постоянного ослабления магнитного поля Земли также помогло решить длительную геологическую тайну о том, когда образовалось твердое внутреннее ядро ​​Земли.

Этот временной промежуток согласуется с периодом, известным как Эдиакаран, когда первые сложные животные появились на морском дне, поскольку процент кислорода в атмосфере и океане увеличился.

Эти удивительные животные едва напоминали современную жизнь – мягкие опахала, трубочки и пончики, а также диски, такие как Дикинсония, выросшая до 1,4 метра, и похожая на улитку Кимберелла.

К этому времени жизнь была в основном одноклеточной и микроскопической. Исследователи полагают, что слабое магнитное поле могло привести к увеличению содержания кислорода в атмосфере, что позволило эволюционировать ранней сложной жизни.

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