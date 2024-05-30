Ученые объяснили, зачем паукам 8 глаз

У пауков есть восемь глаз, что вместе предлагает им почти 360-градусный обзор мира. Это большое преимущество для маленького зверька, который есть и охотником, и добычей.

С каждой стороны головы паука расположена еще одна пара глаз с меньшим разрешением. Они позволяют пауку наблюдать за происходящим за ним, пишет Science News.

Ученые объясняют, что у пауков есть глаза, похожие на человеческие, но только с одной линзой (у людей две). Наибольшая центральная пара или иногда пары глаз, направленные вперед, называются основными глазами, известными как переднемедиальные глаза или AME. В отличие от, например, совы, которая может поворачивать шею, чтобы видеть широкое поле зрения, расположение глаз у пауков дает им больше поля зрения, поскольку у них нет шеи, чтобы поворачивать.

Каждая из четырех пар глаз паука-прыгуна выполняет разную работу. Однако они работают вместе как одна команда.

"Мне действительно интересно, как эти глаза сотрудничают", – комментирует Элизабет Якоб, поведенческий эколог из Университета штата Массачусетс Амхерст.

Специалисты провели научные исследования зрения пауков-прыгунов. Они имеют типичное расположение из восьми глаз в четырех парах. Однако пауки-прыгуны имеют одну из этих пар немного увеличенную, с двумя большими глазами в передней части головы, а другие глаза по бокам помогают обнаружить, когда что-то двигается поближе к ним. Эксперименты показали, сколь важны для паука эти глаза, и даже обнаружили, что они могут распознавать пауков, которых они встречали раньше.

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