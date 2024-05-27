Ученые разгадали тайну 'самых безобразных животных мира': почему у них такие гигантские носы. Фото

Ученые из Австралийского национального университета выяснили, почему у самцов хоботных обезьян большие фаллические носы. Исследователи уверены, что их большие носы – это не просто защита от поражения глаз, они имеют решающее значение для успеха спаривания.

В то время как самки обезьян имеют острый нос, у самцов большие, довольно фаллические носы, что заслужило им титул "самых безобразных животных в мире". Ученые исследовали костную носовую полость внутри черепов хоботных обезьян и обнаружили, что их большие носы действительно имеют несколько важных преимуществ, особенно когда речь идет о привлечении потенциальных партнерш, пишет MailOnline.

Во время исследования команда использовала 3D-сканирование черепов обезьян, чтобы понять размер и форму внутренней структуры носовой полости. Сканирование показало, как форма носовой полости эволюционировала, чтобы позволить самцам издавать более громкие и глубокие гудки и рев.

"Мы хотели понять, почему нес у самцов хоботных обезьян такой большой и имеют ли носовые полости характерную форму. Мы обнаружили, что самцы имеют гораздо большие носовые полости, чем самки обезьян, и их носовые полости также имеют другую форму по сравнению с самками", – прокомментировала доктор Кэтрин Балолия, руководившая исследованием.

Способность издавать более громкие крики благодаря более длинной и большей носовой полости помогает самцам обезьян отстаивать свое здоровье и доминирование. Чем больше самок может привлечь самец, тем большее потомство он сможет иметь. Таким образом, наличие большого носа и возможность легче издавать гудки и рев носа благодаря уникальной форме носовой полости действительно помогают мужчинам демонстрировать свои качества и статус перед потенциальными партнершами.

"Хобобитные обезьяны живут в прибрежных мангровых зарослях и лесах и часто не могут видеть друг друга сквозь деревья. Мясистая ткань носа, вероятно, со временем стала больше, поскольку это улучшило их способность издавать носовой гудок и рев. Во время этих криков хоботные обезьяны жестко выпрямляют нос", – объяснила исследовательница.

Сканирование также показало, что носовая полость с возрастом увеличивается, что объясняет, почему у пожилых обезьян нос еще больше.

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