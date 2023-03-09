Ученые обнаружили жертву древнейшего убийства в истории Европы: это случилось десятки тысяч лет назад

Во Французской пещере, где в 1868 году была найдена скальная стоянка кроманьонцев, которые, как полагают, жили между 31 000 и 33 000 лет назад, предположительно обнаружена жертва первого в истории континента убийства. Представитель вида Homo sapiens был убит с помощью тяжелого и тупого предмета – вероятно, каменного топора.

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Об этом говорится в исследовании, опубликованном в Journal of Human Evolution. В пещере были найдены остаyки восьми особей Homo sapiens, живших в середине верхнего палеолита. Они являются самыми древними свидетельствами существования человека современного типа, когда-либо найденными в Европе.

Ученые, проводившие новое исследование одного из найденных черепов, обнаружили на нем следы удара тупым предметом, а также установили жуткую деталь: убитый мог умирать в течение целого месяца.

Ранее ученые уже исследовали этот череп, но так и не могли прийти к согласию, был ли он поврежден прижизненно или уже после смерти.

Проблема с черепом, который сейчас находится в Национальном музее естественной истории в Париже, в том, что он был частично склеен вдоль линий разлома. Это усложняет анализ природы происхождения трещин. Чтобы преодолеть эту проблему, авторы нового исследования использовали компьютерную томографию (КТ) с высоким разрешением для реконструкции 3D-модели черепа.

Во время процедуры они заметили, что открытые поверхности в месте перелома "гладкие и волнообразные, как те, что ассоциируются с предсмертным переломом".

Впоследствии исследователи сравнили повреждения на черепе со следами черепно-мозговых травм у более "современных" людей, которых лечили в эру до антибиотиков. Это позволило им обнаружить, что пористое волокнистое костное образование очень напоминало то, что наблюдалось у жертв черепно-мозговых травм во время Гражданской войны в США.

В случае таких травм солдаты обычно выживали в течение короткого периода, прежде чем заболеть менингитом, к которому приводила посттравматическая бактериальная инфекция, которая вызывала отек под мозговыми оболочками.

"Смерть, которой предшествовали бред и коматозное состояние, иногда с судорогами, наступала через месяц или несколько недель после первичной травмы", – рассказали авторы исследования.

Они считают, что в ситуации с погибшим кроманьонцом все могло быть так же.

Теорию о продолжительной смерти подтверждает и тот факт, что на черепе заметны следы частичного заживления.

Анализируя точку на голове, в которую был нанесен удар, ученые также заключили, что речь не может идти о случайной травме и, скорее всего, имело место насильственное нападение.

"Дефект выглядит как проникающая травма вследствие удара предметом с тупым краем, а не острым, как у металлических инструментов и оружия. Другими словами, это больше похоже на след от рубки, чем на рассечение", – пояснили исследователи.

Они добавили, что "можно заподозрить каменный топор".

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