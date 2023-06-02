Ученые обнаружили тайный бункер, где проводили опыты над людьми: что известно
История Отряда 731 японской императорской армии, который во время Второй мировой войны проводил сверхжестокие испытания оружия массового поражения на людях, не так известна, как зверства нацистов. Но поражает не меньше. К тому же ученые до сих пор находят все новые свидетельства бесчеловечных экспериментов подразделения.
Как пишет издание South China Morning Post, недавно китайские археологи обнаружили подземный бункер, в котором, вероятно, вел свою работу Отряд 731. Речь идет об объекте вблизи китайского города Анда.
Судя по выявленным данным, ученые, связанные с деятельностью Отряда, испытывали на живых заключенных действие патогенных микроорганизмов, а также препарировали их, чтобы наглядно увидеть их влияние. Результаты этой работы императорская армия Японии использовала для распространения тифа, чумы и холеры на территории Китая.
Данные историков в мае опубликованы в журнале Northern Cultural Relics. Они могут пролить новый свет в доказательства военных преступлений японской армии во время Второй мировой. При этом ученые Института культурных реликвий и археологии провинции Хэйлунцзян считают, что полученные сведения могут укрепить глобальные усилия по предотвращению биологической войны.
Сооружение, обнаруженное учеными, находится под землей. Она представляет собой несколько взаимосвязанных тоннелей и камер. Работы по его изучению начались в 2019 году и велись с помощью геофизических методов, бурения и раскопок. В самих помещениях исследователи еще не побывали. Пока они продолжают изучать структуру сооружения.
Так уже удалось установить существование U-образного скопления бункеров, а также круглого помещения, которое, по мнению археологов, использовали для наблюдения за зараженными людьми, подверженных действиям патогенов и химических веществ. А также для последующего их вскрытия. Также на месте могут быть подземные казармы, столовые, бани и другие помещения для бойцов Отряда 731.
Ученые указывают, что пока их данные предварительные. Сооружение и его назначение нуждаются в дальнейшем изучении. В частности, предстоит установить, как помещения связаны друг с другом.
Большинство наземных зданий на месте, которое сейчас исследуют, были уничтожены в 1945 году. Так японцы пытались скрыть следы своих преступных экспериментов.
Как известно, часть исследователей, работавших на Отряд 731, удалось арестовать советским военным. В декабре 1949 года их судили в Хабаровске за военные преступления. Между тем часть ученых, попавших в руки армии США, получили иммунитет в обмен на результаты своих исследований.
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