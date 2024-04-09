Ученые обнаружили планету, светящуюся как Солнце: что с ней случилось

Вселенная скрывает много тайн, и недавно астрономы обнаружили удивительную планету, светящуюся как Солнце. Открытие произошло случайно. Сначала ученые нашли большую планету, по массе подобную Урану, затем – планету, что всего на 30% больше Земли.

Третьей была планета с условным названием TOI-6713.01. Это настоящая кроха, совершающая оборот вокруг звезды за 2,2 земного дня. Что случилось с этой планетой и почему она светится, как Солнце, рассказало издание New Scientist.

При моделировании орбитальной динамики всей системы астрономы сделали открытие: оказывается, две планеты большего размера совершают движение по очень эксцентричным орбитам, при этом они следуют овальным траекториям. Условно это можно изобразить следующим образом: планеты подходят близко к звезде HD 104067, а затем резко улетают к внешним границам звездной системы. Такая необычная гравитация тянет и самую маленькую планету, за которую также "борется" тяготение звезды.

Открытие совершила команда астрономов во главе со Стивеном Кейном из Калифорнийского университета в Риверсайде.

"Приливные силы достаточно слабы на круговых орбитах. Но эксцентричные орбиты могут буквально сгибать планеты, вызвать вулканизм и изменять их форму на каждом витке", – пояснил Кейн.

Астрономы объясняют, что температура на поверхности TOI-6713.01 может достигать фантастических 2300 °C – это почти вдвое больше порога плавления для чугуна.

Согласно гипотезе, самая высокая температура является причиной яркого свечения планеты. Астрономы также рассказали, что на TOI-6713.01, вероятно, происходит вулканизм огромных масштабов – большмх, чем у гигантского вулканического объекта Солнечной системы, спутника Юпитера Ио.

Фактически под действием гравитации звезды и двух соседних планет, TOI-6713.01 настолько раскалилась, что начала светиться.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что, согласно последним теориям астрономов, некоторые звезды могли "съесть" свои планеты.

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