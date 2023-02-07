Ученые обнаружили планету, на которой может быть жизнь: чем похожа на Землю

Один из вопросов, наиболее интригующих исследователей космоса – это вопрос наличия в бесконечной Вселенной еще хотя бы одной планеты, на которой могло бы выжить человечество в случае, если с Землей произойдет катастрофа. Похоже, они открыли потенциального кандидата на роль нашего нового дома. Это Wolf 1069 b – экзопланета, очень похожую на Землю.

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Это скалистый мир, где потенциально может существовать вода в жидком состоянии. Как пишет издание Space.com, это открытие настолько волнующее потому, что из более 5200 экзопланет, обнаруженных на сегодняшний день, лишь менее 200 являются скалистыми.

О Wolf 1069 b известно, что она расположена всего в 31 световом году от Земли, что по меркам Вселенной очень близко. Она вращается вокруг красного карлика Wolf 1069, имеет массу всего в 1,26 раз больше массы Земли, и размер – больше в 1,08 раза. Также известно, что экзопланета вращается в зоне обитаемости своей звезды, что потенциально позволяет существовать на ее поверхности жидкой воды. К такому выводу пришла команда из 50 астрономов со всего мира.

"Когда мы проанализировали данные о звезде Wolf 1069, мы обнаружили четкий низкоамплитудный сигнал того, что кажется планетой с массой, приближенной к земной", – рассказала главный автор исследования Диана Коссаковски из Института астрономии Макса Планка в Германии. По ее словам, период вращения обнаруженной экзопланеты вокруг своей звезды составляет всего 15,6 земных дня, а расстояние до светила аж в 15 раз меньше расстояния Земли от Солнца.

Для сравнения – планета Меркурий, которая ближе всего к нашей звезде, совершает полный оборот вокруг нее за 88 дней. В результате температура его поверхности достигает 430 градусов по Цельсию. Однако, в отличие от Меркурия, Wolf 1069 b находится в пределах зоны обитаемости своего светила, хотя и имеет гораздо более короткий период вращения.

Объясняется это тем, что Wolf 1069 является красным карликом, то есть по размерам значительно меньше Солнца, которое является желтым карликом. По расчетам ученых, открытая ими планета получает примерно 65% солнечного излучения, получаемого Землей. Температура на ее поверхности должна колебаться в пределах от -95,15 до +12,85 градусов по Цельсию (в среднем -40,14 градусов по Цельсию), следовательно, она может оказаться пригодной для проживания.

Одной из уникальных особенностей Wolf 1069 b является то, что она приливно привязана к своей звезде. Это означает, что она постоянно обращена к ней только одной стороной, а другая сторона всегда находится в тени, так же, как Луна к Земле. Аналогичным образом ведут себя большинство потенциально пригодных к жизни экзопланет, вращающихся вокруг красных карликов. С одной стороны из-за этого на изучаемом объекте не существует циклов смены дня и ночи. С другой стороны, это может означать, что на освещенной его стороне могут иметься условия для существования жизни.

Из-за своего относительно близкого расположения к Земле Wolf 1069 b стала шестой ближайшей к нам экзопланетой, находящейся в зоне обитаемости своей звезды. Также в этот список входят (в порядке возрастания расстояния) Проксима Центавра b, GJ 1061 d, Тигарден с, а также GJ 1002 b и c. Проведенные симуляции климата глобальной климатической модели указывают на то, что на Wolf 1069 b есть смысл искать так называемые биосигнатуры – химические следы жизни. А этим может похвастаться очень маленькая группа экзопланет.

Открыть Wolf 1069 b удалось благодаря CARMENES – инструменту поиска экзоземель, расположенному на 3,5-метровом телескопе в Обсерватории Калар-Альто в Испании. CARMENES может наблюдать астрономические объекты с помощью двух отдельных спектрографов как в визуальном, так и в ближнем инфракрасном диапазоне. Выявить Wolf 1069 b удалось с помощью метода известного как радиальная скорость. Он фиксирует незначительные отклонения в положении звезды, происходящие из-за гравитационного взаимодействия с ее планетой.

По словам Коссаковски, сейчас учёные не могут описать атмосферу Wolf 1069 b с помощью существующего метода трансмиссионной спектроскопии. Все потому, что Wolf 1069 не является транзитной планетой. Однако ученые ожидают, что им удастся разработать рабочий метод для этого в ближайшие десятилетия. Поэтому исследовательница спрогнозировала, что уже внуки людей ее поколения могут увидеть, как ученые наконец-то найдут внеземную жизнь.

Ранее OBOZREVATEL публиковал поразительное видео вращения экзопланет вокруг своей звезды, которое снимали 12 лет.

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