Ученые обнаружили остатки 'похороненной планеты' внутри Земли: Тейя была размером с Марс

Нашлись доказательства существования планеты, очень давно врезавшейся в Землю. Новое исследование металлической руды в глубине Луны говорит в пользу версии, что спутник Земли образовался в результате этого столкновения.

По мнению ученых, катастрофа произошла около 4,5 миллиарда лет назад, пишет Mail Online. Планета размером с Марс под названием Тейя при столкновении с Землей разлетелась на фрагменты раскаленной лавы.

Некоторые останки Тейи погребены в виде плотных и массивных "сгустков" глубоко под тектоническими плитами Африки и Тихого океана. Но ученые говорят, что доказательств того, куда делись остальные части Теи после этой катастрофы, до сих пор не было.

Новые данные, полученные космическим аппаратом NASA Gravity Recovery and Interior Laboratory (GRAIL), обнаружили обширные залежи титано-железной руды глубоко под Луной. Это может свидетельствовать о том, что другие остатки Тейи на самом деле сформировали Луну.

Планетарный геофизик Адриен Броке из Немецкого аэрокосмического центра в Берлине описал находки GRAIL NASA не иначе как "завораживающими".

Новая статья его команды, опубликованная в апреле этого года в журнале Nature Geoscience, сосредоточена на "гравитационных аномалиях" глубоко под поверхностью Луны: плотных, тяжелых карманах материи, обнаруженных датчиками космического аппарата GRAIL.

"Анализ этих вариаций гравитационного поля Луны позволил нам заглянуть под поверхность Луны и увидеть, что лежит под ней", – сказал Брокет.

Под лунной корой между мантией и ядром обнаружены две плотные области, которые могут быть залежями титана и железа "ильменита". Они указывают на вероятность теории столкновения с Тейей.

После вероятной коллизии и захоронения фрагментов этой утраченной планеты глубоко под земной корой расплавленные лавовые бассейны тяжелого титана и железа на поверхности Луны начали погружаться вглубь к его ядру, выталкивая более легкие породы вверх. То есть "Луна вывернулась наизнанку".

Теорию о межпланетном столкновении подтвердили и исследования мантии Земли. В частности, это две подобные плотные области, известные как Большие области с низкой скоростью сдвига (LLSVP).

Одна из них расположена под Африканской тектонической плитой, а другая – под Тихоокеанской тектонической плитой. Данные измеряли сейсмическим оборудованием, подобным тому, которое используется для обнаружения землетрясений.

Их существование было установлено, когда геологи обнаружили, что сейсмические волны резко замедляются на глубине 2900 км в этих двух регионах, отличающихся от других частей Земли.

Ученые считают, что материал в этих LLSVP на 2-3,5% плотнее мантии, окружающей Землю.

В прошлом году исследователи под руководством Калифорнийского технологического института выдвинули идею, что эти LLSVP могли образоваться из небольшого количества материала Тейи, попавшего в нижнюю мантию древней Земли.

Чтобы подтвердить это, они попросили профессора Хонгпинга Денг из Шанхайской астрономической обсерватории исследовать идею с помощью его новаторских методов вычислительной гидродинамики.

Проведя серию симуляций, профессор Денг обнаружил, что после лунообразующего удара значительное количество материала Тейи – около 2% массы Земли – попало бы в нижнюю мантию древней планеты Земля.

"Благодаря точному анализу образцов горных пород в сочетании с более совершенными моделями гигантских столкновений и моделями эволюции Земли мы можем сделать вывод о материальном составе и орбитальной динамике первобытной Земли и Тейи, – сказал соавтор Денга Цянь Юань, геофизик из Калифорния также работал над этим проектом.

Брокет сказал, что он надеется, что будущие миссии NASA на Луну, как и запланированные в рамках программы "Артемида", смогут проводить подобные сейсмические измерения: первые в своем роде сейсмические данные с Луны, которые лучше подтвердят теорию столкновения Тейи.

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