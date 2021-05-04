Окаменелось возрастом в миллиард лет поставила под сомнение теорию о зарождении жизни. Фото

В Шотландском нагорье обнаружили микроокаменелость возрастом в миллиард лет. Это позволяет предположить, что самые ранние формы жизни на Земле могли развиваться в пресноводных озерах, а не в океане.

Открытие сделали исследователи из Шеффилдского университета и Бостонского колледжа в США, передает SkyNews. По мнению ученых, эта находка может быть самым ранним многоклеточным животным из всех зарегистрированных (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца).

Окаменелость, получившая название Bicellum Brasieri, демонстрирует организм, находящийся между одноклеточным и многоклеточным животным. Это дает новое представление о переходе одноклеточных организмов в многоклеточных животных, утверждают ученые.

Один из ведущих исследователей из Университета Шеффилда, профессор Чарльз Веллман, отметил, что происхождение сложных многоклеточных и происхождение животных считаются двумя самыми важными событиями в истории жизни на Земле, и это открытие проливает новый свет на оба этих вопроса.

"Обнаружение этой новой окаменелости позволяет нам предположить, что эволюция многоклеточных животных произошла по крайней мере миллиард лет назад, и что ранние события, предшествовавшие эволюции животных, могли происходить в пресной воде, например, в озерах, а не в океане", – подчеркнул он.

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