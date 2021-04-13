Ученые нашли "железную" галактику без кислорода

Ученые обнаружили галактику, в которой практически нет кислорода, но она полна железа. По мнению исследователей, она возникла сразу после рождения Вселенной.

Галактика получила название HSC J1631 + 4426. Она находится в 430 миллионах световых лет от Земли, в созвездии Геркулеса. Ее удалось запечатлеть при помощи телескопа Subaru на Гавайях, США, передает сайт Университета Корнелла.

Астрофизики добавили, что найденная галактика считается карликовой и в ней гораздо меньше звезд, производящих кислород, чем в Млечном пути. По данным ученых, там на один атом кислорода приходится на каждые 126 тысяч атомов водорода. Это всего от 1,2–1,6% от уровня кислорода Солнца.

Галактика HSC J1631 + 4426 Astrophysical Journal

При этом в HSC J1631 содержится большая концентрация железа. Ученые полагают, что такое возможно из-за того, что звезды большой массы в плотных звездных скоплениях слились вместе, в результате чего получились звездные голиафы более чем в 300 раз массивнее нашего Солнца. Затем эти суперзвезды взорвались и обогатили пространство вокруг железом и кислородом. Это и привело к тому, что кислорода в галактиках мало, а его соотношение с железом – вполне нормальное.

Как сообщал OBOZREVATEL, NASA опубликовало фото галактики NGC 2336, которая находится в 100 млн световых годах от Земли.