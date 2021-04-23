Ученые нашли воду в метеорите возрастом 4,6 млрд лет

Ученые нашли воду в куске метеорит Саттерз-Милл, который является ровесником Солнечной системы, то есть около 4,6 млрд лет.

Находку сделали команда ученых из Университета Ритсумейкан в японском Киото, передает Science Advances.

Отмечается, что метеорит Саттерз-Милл взорвался над территорией США в 2012 году. Было собрано около килограмма его фрагментов, что оказались углистым хондритом. Помимо водорода и гелия, был найден кристалл кальцита, в котором сохранилось крошечное включение воды и углекислого газа.

По мнению ученых это говорит о том, что астероид сформировался на достаточном удалении от Солнца, где эти вещества могли кристаллизоваться. Эта дистанция проходила дальше снеговой линии воды и углекислого газа – расстояния от звезды, на котором летучее вещество начинает переходить в твердую фазу, – но ближе, чем снеговая линия для моноксида углерода.

Исследователи считают, что астероид образовался миллиарды лет за пределами современной орбиты Юпитера. Потом же он случайная гравитационная сила выбросила его в сторону Земли.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые обнаружили обломки метеорита, который в феврале 2021 года упал на юго-западе Англии.