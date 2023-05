Ученые нашли в мозгу научное объяснение предсмертных видений

Ученым удалось обнаружить в умирающем мозге всплеск активности, который происходил в той части, которая отвечает за сновидения, зрительные галлюцинации при эпилепсии и изменение состояния сознания. Они считают, что это может объяснить видения людей, находящихся на грани жизни и смерти.

Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Во время своего исследования они наблюдали за четырьмя людьми, которые находились в коме.

Команда исследовала пациентов, подключив их к мониторингу электрической активности мозга. Именно так был обнаружен всплеск активности, связанной с сознанием, происходившим в умирающем мозге.

Ученые считают, что их выводы могут объяснить рассказы тех, кто был на грани смерти и рассказывал об увиденном белом свете, давно потерянных близких и голосах.

Для эксперимента, правда, ученым пришлось буквально убить своих пациентов. Все четыре человека находились в коме довольно длительное время и не реагировали ни на какие внешние раздражители. Поэтому, когда окончательно было решено, что они не подлежат медицинской помощи и никогда больше не вернутся к жизни, ученые получили разрешения их родственников и отключили их от аппаратов жизнеобеспечения.

В тот момент, когда пациенты были отключены от аппарата искусственной вентиляции легких, поддерживавшего их жизнь, у двух пациентов наблюдалось увеличение частоты сердечных сокращений, а также всплеск гамма-волновой активности, которая считается самой быстрой в мозге и связана с сознанием.

Исследование стало продолжением аналогичных экспериментов, которые почти десять лет назад были проведены на животных.

Ученые отмечают, что при потере кислорода после остановки сердца схожие признаки гамма-активности были зафиксированы в умирающем мозге как животных, так и людей.

Несмотря на то, что результаты экспериментов очень интересны, ученые пока призывают не делать из них сенсацию, поскольку размер выборки был невелик.

Также они отмечают, что могут только предполагать, что именно пережили пациенты, поскольку те не выжили.

Более масштабные исследования могут предоставить необходимые данные, чтобы определить, являются ли эти всплески гамма-активности свидетельством скрытого сознания даже перед смертью.

