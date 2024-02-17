Ученые нашли 'секретный фактор', ускоряющий старение: это открытие может помочь преодолеть смерть

Ключевой причиной ускоренного старения нашего организма может быть повреждение ДНК и замедление процесса выработки белка. Это особенно влияет на такие признаки "взросления", как восстановление клеток, метаболизм, иммунная защита и стойкость к стрессу, и вносит сбои в некогда беспроблемные функции организма.

До корня симптомов старения докопалась команда исследователей из Медицинского центра Университета Эразма в Нидерландах в своем исследовании, опубликованном в журнале Nature Genetics, пишет Popular Mechanics. Это открытие может помочь преодолеть смерть.

Ученые объяснили, что преждевременное старение, как правило, возникает из-за сбоев в работе механизмов ДНК. Когда она не может восстановить себя, остается поврежденной, что и приводит к остановке процесса выработки белков и появлению внешних симптомов старения.

"Другими словами, генетический отпечаток, созданный прерванной транскрипцией (превращение ДНК в РНК. - ред.), такой же, как и отпечаток, созданный старением, что свидетельствует о том, что эти два процесса тесно связаны", – отметил профессор Гарвардской медицинской школы Уильям Хазелтайн.

"Когда наш организм не может производить надлежащие белковые реакции и наши системы начинают разрушаться, это может быть следствием поврежденной ДНК. Если бы мы только могли выяснить, как предотвратить повреждение ДНК", – добавил ученый.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ученые провели исследование, результаты которого показали, что позвоночник может начать уменьшаться уже в молодом возрасте. Одна из причин этой неутешительной тенденции – возрастное искривление позвоночника.

– Также ученые обнаружили, что существенным фактором продления жизни является влияние на митохондрии. Они помогают организму получать из сахара энергию, которая потом питает клетки.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.