Ученые нашли 'фальшивую Луну', существовавшую тысячи лет: она оказалась совсем не тем, чем все думали

Вселенная скрывает еще много тайн, и не удивительно, что иногда с разгадками возникают интересные нюансы. В начале 2023 года ученые обнаружили квазилуну или "фальшивую Луну", вращающуюся вокруг нашей планеты.

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На самом деле 2023 FW13 – это просто астероид, который фактически делает обороты вокруг Солнца. Однако астероид имеет особую орбиту, которая и держала его близко к Земле с незапамятных времен – примерно с 100 года до н.э. Детали рассказало издание Space.

В действительности 2023 FW13 – сравнительно маленький астероид. В ширину он достигает всего 10-15 м, что сравнимо с размером обычной городской пятиэтажки. Резонанс астероид вызвал из-за непривычной орбитальной траектории. Астрономы озвучивали прогнозы, что небесное тело будет находиться в непосредственной близости от Земли еще 1500 лет.

Это не первый случай, когда ученые заметили вероятный квазиспутник, однако FW13 – самый длинный среди ранее обнаруженных.

FW13 не имеет гравитационной связи с Землей, но держится так близко к ее поверхности, что, по предварительным оценкам, ученые планируют извлечь из него пользу при запуске космических миссий.

Есть гипотеза, что "фальшивая Луна" может стать чем-то вроде "полигона" для полетов в далекий космос. Астронавтам потребуется всего несколько месяцев, чтобы долететь до FW13 с Земли.

Поиски "второй Луны" продолжаются уже несколько десятилетий. Частично надежды ученых обусловлены открытиями новых спутников, обращающихся вокруг Сатурна и Юпитера.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал, что вокруг Земли могут кружить застрявшие в ловушке "межзвездные захватчики".

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