У японцев обнаружили неизвестную ранее группу предков: в чем их особенность

Долгое время существовала теория, что современные японцы произошли от двух групп. Это охотники-собиратели Дзёмон, жившие от 16 до 3 тысяч лет назад (и, вероятно, изолированные от остального мира во время последнего ледникового максимума), и более поздние иммигранты-земледельцы Яйой – они проживали на территории страны с 900 года до н. е. до 300 года н.

Но исследование 12 древних японских геномов позволило предположить, что есть и третья группа, сообщает IFLScience. По словам ученых, она могла существовать между периодами Яйой и Кофун (императорский период) – в 300-710 гг. н.э.

"Наш анализ показывает, что у Дзёмон на протяжении тысячелетий сохранялась мизерная численность населения – около 1000 человек. Это поразительное отличие от континентальных показателей того же периода – 15 – 20 тысяч лет назад, когда Япония оказалась в изоляции из-за повышения уровня моря", – пишут ученые. .

"Рис начали культивировать племена из северо-восточной Азии. Неожиданно наше исследование показало наличие большого количества этих лиц в период Кофун. Это подтверждает теорию трехсторонней модели геномного происхождения японцев", – пишут ученые.

Команда считает, что это согласуется с археологическими свидетельствами новых обширных поселений того времени, а также культурными и политическими изменениями.

Авторы исследования проанализировали родословную 3200 японцев и обнаружили, что больше всего представителей рода Дзёмон было на Окинаве (28,5%), на втором месте – северо-восток (18,9%), а на третьем – западный регион (13,4%).

Третья группа предков, происходящая, вероятно, из Северо-Восточной Азии, которая "потенциально может быть связана с древними популяциями в Японии и на Корейском полуострове".

"Наши результаты указывают на более тесную связь между западными и древнекитайскими группами вокруг или в верховьях Желтой реки, особенно в период среднего и позднего неолита", – пишет команда ученых в своей статье.

Но лица с северо-востока показали значительно более высокое генетическое родство с геномом Дзёмон и древних японцев с острова Мияко на Окинаве (имевшего высокую долю генов Дзёмон), а также древних корейцев периода Трех царств (четвертый-пятый век н.э.).

Команда предположила существование возможной генетической группы, но отметила необходимость дальнейших исследований.

"Исторические записи указывают на то, что Северо-восток был заселен так называемым народом Эмиши, что дословно переводится как "креветочные варвары". Происхождение эмиши несколько неисследовано и остается предметом дискуссий, но есть предположение, что они могут быть связаны с Северо-Восточной Европой. Кроме того, народ Эмиши мог разговаривать на отдельном японском языке, похожем на исторический диалект Идзумо", – объясняют исследователи.

Недавно OBOZ.UA писал, что Япония была признана лучшей страной для туризма.

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