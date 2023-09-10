У неандертальцев обнаружили 'технологию', ранее считавшуюся доступной только Homo sapiens

До сих пор наука предполагала, что одним из ключевых отличий между неандертальцами и Homo sapiens, сосуществовавшими в Европе десятки тысяч лет назад, было отсутствие у первых орудий труда. Однако новые исследования ставят это предположение под сомнение.

Видео дня

Как пишет издание SciTechDaily, международная исследовательская группа обнаружила на стоянке неандертальцев Ше-Пино-Жонзак во Франции следы использования ими технологий, подобных человеческим. Исследования здесь проводятся с 2019 года и показали, что костяные орудия среди следов деятельности неандертальцев встречаются так же часто, как кремневые.

Ученых также удивило их разнообразие. Они нашли костяные инструменты для нарезки, скребки, долота и шлифовальные приборы для различных видов деятельности и обработки множества материалов.

Идентифицировать орудия помогли следы изготовления и использования на поверхности. Также их проверили с помощью рентгеновской микротомографии. Оказалось, что технология изготовления орудий у неандертальцев отличалась. Если Homo sapiens терли и скребли кости, чтобы получить желаемые им предметы, то неандертальцы изготовляли свои инструменты, ударяя по материалу.

Открытие костных инструментом в Ше-Пино-Жонзаке согласовывается с доказательствами, выявленными несколькими годами ранее той же командой на неандертальской Чагирской стоянке на Сибирском Алтае. Эти две стоянки расположены по разные стороны ареала расселения неандертальцев. Но они свидетельствуют, что оба вида изготовляли и использовали костяные орудия для своих повседневных потребностей. И те, и те владели навыками обработки костей, но использовали для этого несколько разные методы. Ученые предполагают, что впереди у них еще раскрытие целого ряда секретов неандертальской технологии.

Известно, что около 45 000 лет назад в Западной Европе начали появляться анатомически современные люди. Некоторое время они сосуществовали с неандертальскими группами, а затем вытеснили их. В этот период Homo sapiens начали изготавливать предметы материальной культуры, в частности, различные костяные приспособления – от охотничьих инструментов и декоративных украшений до сложных резных фигурок.

Долгое время ученые считали, что неандертальские группы просто не знали, как изготавливать костяные принадлежности и ограничивались кремневыми. А с помощью костей только обрабатывали кремень. Новые находки ставят эту теорию под вопрос.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал об открытии ученых, которое подвергло сомнению низкую организованность групп неандертальцев. Свежие открытия показывают, что они были более развитыми, чем о них считали до сих пор.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.