У людей могут возникнуть проблемы из-за секса в космосе: о чем предупреждают ученые

Ученые уверяют: эра космического туризма не за горами, так что придется решать неотложные физиологические вопросы. К примеру, как заниматься любовью в космосе. И хотя эксперты NASA не рекомендуют вступать в половые связи в условиях отсутствия гравитации, вскоре вопрос может приобрести особую актуальность.

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Отсутствие силы тяжести не только влияет на физические движения, но может вызвать проблемы в организме. О последних исследованиях космического секса рассказало издание Daily Mail.

Когда может произойти первый секс в космосе

Частные космические компании уже активно предлагают гражданским лицам шанс отправиться в космос, единственный минус – высокая цена.

Дэвид Каллен, профессор биоаналитической технологии в Университете Кренфилд, отмечает, что человечество вступает в новую эру космических полетов и призывает к срочному исследованию последствий секса в космосе.

Хотя NASA прямо не запрещает секс в космосе, кодекс поведения астронавтов требует постоянного соблюдения "отношений доверия" и "профессиональных стандартов". Агентство даже не позволяет супружеским парам лететь в космос вместе.

Профессор Каллен уверен, что первый секс в космосе состоится уже в течение следующего десятилетия.

Особенности половых отношений в космосе

Интим в космосе точно не будет легким. Профессор Анна Гейтманн из Университета Макгилла в Монреале пояснила, что главная проблема состоит в том, чтобы "партнеры оставались физически рядом, поскольку нельзя будет полагаться на силу тяготения".

Еще одна проблема будет заключаться в риске травмирования.

"Нужно пытаться избежать ударов головой, поскольку, опять же, нет силы тяжести, которая помешала бы партнерам удаляться друг от друга", – добавила профессор.

Но основной нюанс заключается в том, что секс в космосе будет не только влиять на физические движения, но и может вызвать проблемы внутри организма.

По словам Лори Меггз из AI Signal Research, из-за нарушения циркуляции крови мужчинам может быть трудно достичь эрекции: "Нет силы тяжести, чтобы тянуть кровь в нижнюю часть тела. Зато кровь поступает в грудь и голову, из-за чего астронавты имеют одутловатые лица с выпирающими кровеносными сосудами на шее".

Ученые отмечают, что существует риск аномалий развития человеческих эмбрионов, зачатых в космосе. Профессор Каллен добавил, что в космосе растет вероятность внематочной беременности.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что происходит с человеческим телом в космосе.

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