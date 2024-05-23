'Темные вымирания' незаметно стирают жизнь на Земле: что это такое и как это предотвратить

Термин " темное вымирание " означает потерю видов, о существовании которых мы даже не подозреваем. Другими словами, это касается форм жизни, которые вымерли до того, как они были открыты или научно описаны, то есть они не получили таксономической классификации.

Как правило, это касается тех растений и животных, которые вымерли, как прямой результат изменения среды обитания, вызванной человеком. Однако эти неизвестные антропогенные вымирания отнюдь не ограничиваются современной эпохой и распространяются до доисторических времен, когда наши предки впервые колонизировали континенты мира и охотились на определенную мегафауну до забвения, пишет IflScience.

Многие из давно исчезнувших гигантов хорошо представлены в летописи окаменелостей, но эксперты считают, что за последние 10 000 лет, вероятно, произошло немало вымираний мегафауны, о которых мы даже не знаем.

Большая волна вымирания, вызванного деятельностью человека, начала прокатываться по планете примерно с 14 века, когда прогресс в европейских морских технологиях позволил жителям Запада колонизировать отдаленные океанские острова, принося с собой крыс, кошек и других неместных млекопитающих, совершенно уничтоживших местную дикую природу. Однако, поскольку это предшествовало так называемому таксономическому периоду (начавшемуся в начале 19 века), многие виды, погибшие в эту эпоху, не были научно описаны или зарегистрированы в каком-либо каталоге, то есть точного представления сколько существ вымерло не существует.

Но даже с начала самого таксономического периода неизвестное количество видов прекратило существование, прежде чем кто-то имел возможность зарегистрировать их. Многие из этих форм жизни просто бесследно исчезли. Другие оставили окаменелости, которые были обнаружены после того, как они вымерли, или еще не раскопаны. А есть и такие, которые все еще существуют только в музеях или коллекциях, ожидая систематиков, чтобы посмертно их описать.

"Мы знаем, что мы потеряли и описали, но множество того, что исчезло до описания, а в некоторых случаях исчезло еще до того, как наука таксономия даже зародилась. Мир после Линнея, в котором мы описывали виды, действительно двигался вперед лишь несколько веков. Все, что было к тому времени открытие Линнея, могло быть абсолютно неизвестным", – рассказывает доктор Александр Лиз из Манчестерского столичного университета.

Для того чтобы восполнить все пробелы, ученым нужно было бы найти останки каждого вида, доведенного до вымирания, но само собой разумеется, что это маловероятно. "Для многих видов мы прибегаем к окаменелости и полукаменелости. Таким образом, хорошо окаменевшие виды могут иметь лучший список исторических вымираний, но не все виды. Птицы, например, не окаменеют так хорошо, как млекопитающие, а большинство беспозвоночных очень редко встречаются в окаменевшей летописи", – объясняет ученый.

Иными словами, на самом деле неизвестно, сколько темных вымираний произошло в истории человечества, хотя ученые совершили несколько предположений, и цифры довольно потрясающие.

Официальный список вымерших растений и животных ведется Красным списком Международного союза охраны природы (МСОП), и в настоящее время насчитывается только 909 видов. Однако, по собственному признанию организации, эта цифра "значительно занижена", поскольку она не учитывает неизвестные вымирания или неоткрытые виды. Поэтому исследователи предприняли несколько попыток разработать статистические модели для расчета количества темных вымираний, сопровождавших эти подтвержденные истребления. К примеру, результаты одного исследования показали, что около 1430 видов птиц могли быть уничтожены деятельностью человека, в то время как другое предполагает, что до 60 процентов всех вымираний в определенных таксономических группах могут быть неизвестными видами.

В другом документе сделан вывод, что потеряно до 260 000 видов беспозвоночных за последние 500 лет, подчеркивая сильную неточность Красного списка, когда дело доходит до регистрации темных вымираний. Однако все эти оценки достаточно приблизительны и никаких точных цифр, описывающих все организмы, исчезнувшие с лица Земли, нет.

Как предотвратить темные вымирания?

Вымирание является неизбежной частью процесса природного отбора, и считается, что даже без помощи людей мир терял бы примерно 0,1 организма на миллион видов в год. Однако текущие оценки показывают, что мир опустошается в тысячи раз быстрее, чем эта фоновая скорость, что приводит к предположению, что ныне разгар массового вымирания по счету в истории нашей планеты. Поэтому совершенно очевидно, что сейчас нужны значительные инвестиции в сохранение среды обитания, чтобы хоть немного остановить оползень.

Ученые считают, что многие виды, которым грозит исчезновение, вряд ли выживут без программ разведения в неволе. Конечно, программы размножения ex-situ разработаны для спасения известных видов от уничтожения, и поэтому не помогают облегчить кризис темного вымирания. Однако, восстанавливая среды обитания, есть шанс бессознательно вернуть огромное количество еще не открытых видов, в дополнение к спасению тех, кто нуждается в спасении.

"Темное вымирание перестало бы существовать как концепция, если бы у нас был более полный перечень жителей мира. Возможно, мы не остановим исчезновение многих из этих видов, но если бы только мы смогли описать их все, тогда хотя бы мы знали, что мы теряем", – объясняет Александр Лиз.

Следовательно, нужно значительно увеличить таксономическую продукцию. Но, к сожалению, наука таксономия находит все меньше поклонников. "Эта миссия состоит в том, чтобы каталогизировать биоразнообразие Земли до того, как оно исчезнет, но этот процесс очень замедляется, поскольку таксономия сейчас недофинансирована", – говорит ученый. Чтобы предотвратить вымирание таксономии, крайне необходимы дополнительные инвестиции.

Никогда не удастся описать все. Но, надеюсь, мы сможем превысить 10 процентов. Это должна быть цель", – заключает доктор Лиз.

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