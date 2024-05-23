'Ледник Судного дня' в Антарктиде тает гораздо быстрее, чем считалось ранее: ученые объяснили угрозу для мира

Исследователи Калифорнийского университета (UC) обнаружили, что антарктический "ледник Судного дня", официально известный под названием ледник Туэйтс, тане быстрее, чем считалось ранее. Данные Национального управления океанических и атмосферных исследований показывают, что возможное повышение уровня моря на 60 см, что приведет к затоплению многих прибрежных городов Америки, включая Майами, Нью-Йорк и Новый Орлеан.

"Ледник Судного дня" в Антарктиде получил это название из-за способности повышать уровень моря более чем на полметра. Теплая морская вода течет километрами под ним, вызывая "интенсивное таяние", сообщает MailOnline.

Команда ученых использовала спутники и радиолокационные технологии, чтобы отслеживать изменения в высоте поверхности и выяснила, что вода подняла части ледника примерно на семь миль. Эти выводы могут потребовать переоценки глобальных прогнозов повышения уровня моря, поскольку исследователи предположили, что Туэйтс может отступать более чем на 0,5 метра ежегодно под влиянием теплой морской воды.

"Туэйтс является самым нестабильным местом в Антарктике и содержит эквивалент 60 сантиметров моря повышения уровня. Обеспокоенность заключается в том, что мы недооцениваем скорость смены ледника, что будет разрушительным для прибрежных общин во всем мире", – комментирует результаты исследования Кристин Доу, профессор факультета окружающей среды Университета Ватерлоо в Онтарио.

Команда определила, что морская вода поступает из основания ледяного щита и в сочетании с пресной водой, образованной геотермальным потоком и трением, накапливается и "должна куда-то течь". Затем вода распределяется через природные каналы или собирается в полостях, создавая достаточное давление, чтобы приподнять ледяной покров.

"Есть места, где вода почти равна давлению верхнего льда, поэтому нужно лишь немного большее давление, чтобы поднять лед. Тогда вода сжимается настолько, чтобы поднять столб льда почти на км", – комментирует ведущий автор исследования Эрик Риньо, профессор науки о Земле.

Исследователи десятилетиями наблюдали за влиянием климатических изменений на океанские течения, находя доказательства того, что более теплая морская вода вытесняется к берегам Антарктиды и других полярных регионов. Западная Антарктида, где находится "ледник Судного дня", особенно испытала потепление за последние 50 лет.

Предыдущие исследования показали, что повышение температуры нагревает океаны, делая их менее холодными и меньшей вероятностью утонуть. Без погружения холодной воды океанские течения могут замедляться или останавливаться в одном месте, что объясняет, почему более теплая морская вода не быстро движется через Антарктиду.

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