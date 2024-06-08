Телескоп с поверхности Земли сделал фото спутника Юпитера с последствиями извержения вулкана

Большой бинокулярный телескоп (LBT), расположенный на горе Грэхем в Аризоне, благодаря своему разрешению, адаптивной оптике и сложным инструментам получил изображение спутника Юпитера Ио. Это фото высочайшего разрешения, когда-либо сделанные именно наземным устройством.

Изображения обнаружили особенности поверхности размером всего 80 км. Пространственное разрешение, которое ранее было зарезервировано для космических аппаратов. К ним относится миссия NASA Juno, сделавшая одни из самых потрясающих снимков вулканов Ио. Эти изображения стали возможны благодаря новому инструменту SHARK-VIS от LBT и адаптивной оптической системе телескопа. В статье "Наблюдение всплывания Ио из-за отложения плюма с использованием наземной адаптивной оптики в видимом диапазоне длин волн с помощью LBT SHARK-VIS (GRL)" американские астрофизики опубликовали изображение космического объекта.

Для фиксации спутника ученые использовали камеру SHARK-VIS, установленную на LBT. Это высококонтрастный коронографический оптический инструмент для получения изображений, разработанный и созданный в Астрономической обсерватории INAF в Риме.

Изображение SHARK-VIS было настолько насыщенным деталями, что позволило исследователям идентифицировать территорию вокруг вулкана Пеле, расположенного в южном полушарии вблизи экватора (и названного в честь гавайского божества, связанного с огнем и вулканами). На фото видны отложения шлейфа, который образовался в результате извержения соседнего вулкана Пиллан Патера.

Космический аппарат NASA Galileo наблюдал подобную последовательность извержений во время исследования системы Юпитера между 1995 и 2003 годами. Однако это был первый случай, когда земная обсерватория сделала такие детальные снимки.

Специалисты увидели отложения темной лавы и белого диоксида серы, возникшие в результате извержения, которые частично покрывают красное, богатое серой месторождение. До применения SHARK-VIS такие явления всплытия было невозможно наблюдать с Земли.

Спутник Юпитера Ио в Солнечной системе

Ио – самый отдаленный из самых больших спутников Юпитера (так называемых галилеевых спутников), к которым относятся Европа, Ганимед и Каллисто. С тех пор как космический аппарат NASA Voyager 1 пролетел через систему Юпитера в 1979 году, ученые были очарованы Ио и ее вулканическими особенностями.

Вместе с Европой и Ганимедом Ио находится в орбитальном резонансе 1:2:4. Европа делает две орбиты на каждую орбиту Ганимеда, а Ио – четыре.

Из-за взаимодействия с этими спутниками и мощной гравитации Юпитера недра Ио постоянно изгибаются, образуя горячую лаву, которая извергается через поверхность. Хотя телескопы сделали инфракрасные снимки, обнаружившие горячие пятна, вызванные извержениями, они недостаточно четки, чтобы рассмотреть детали поверхности или идентифицировать места извержений. Наблюдая за извержениями на поверхности Ио, ученые надеются получить представление о механизме приливного нагрева, ответственном за интенсивный вулканизм Ио.

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