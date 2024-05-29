Что было бы с Землей, если бы Солнце вдруг стало черной дырой: ответ ученых

Солнце сейчас находится примерно в середине своего существования. Оно постоянно производит энергию (и гелий) путём синтеза атомов водорода в своем ядре.

Когда запасы водорода в ядре иссякают, звезды, подобные нашей, начинают фазу "красного гиганта". В NASA объяснили, что примерно через 5 миллиардов лет с Солнцем произойдет похожая ситуация и оно начнет разрушаться, передает IFLScience.

"Это позволит ему плавить более тяжелые элементы в ядре, а также водород в оболочке вокруг ядра. Когда это произойдет, температура Солнца повысится, а внешние слои солнечной атмосферы расширятся так далеко в космос, что поглотят Землю", – говорят ученые.

Эта фаза будет продолжаться около миллиарда лет, пока Солнце не исчерпает материалы, способные к распаду, и не сбросит наружные слои. От него останется крошечный белый карлик массой около половины массы Солнца и размером примерно с Землю.

Солнце слишком мало, чтобы образовать черную дыру. Но что будет, если это произойдет?

Можно предположить, что если бы Солнце превратилось в черную дыру, Земля была бы обречена впасть в нее. Черные дыры – это объекты с такой сильной гравитационной силой, что даже свет не может избежать их. Они впитывают материю вокруг себя – преимущественно газ и пыль – возрастая при этом.

Но черные дыры не обладают гравитационной силой больше той, что создается их массой. Мощное тяготение возникает из-за того, что они были созданы гигантскими звездами с огромными массами, которые сжимаются сами в себе. Если бы Солнце превратилось в черную дыру (а этого не произойдет), она имела бы такую же массу, как и наше Солнце.

"Вопреки распространенному мифу, черная дыра – это не космический пылесос. Если бы наше Солнце внезапно заменили черной дырой той же массы, орбита Земли вокруг Солнца осталась бы неизменной", – объясняет NASA.

Помимо нашей надежной орбиты, конечно, все остальное изменилось бы достаточно быстро. Солнце, радиус которого сейчас составляет около 700 000 километров, уменьшилось бы до 3 километров в радиусе.

Основной источник тепла (геотермические процессы все еще происходили на планетах) нашей Солнечной системы исчез бы. Без него немедленно прекратился бы фотосинтез, и, наконец, вымерла бы вся жизнь на Земле. Но будьте уверены, планета бы продолжала двигаться по своей орбите.

Недавно OBOZ.UA сообщал об обнаружении объекта, который в 500 трилионов раз ярче Солнца.

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