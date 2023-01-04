Тамагочи 2.0: ученые создали живые часы, которые нужно кормить настоящей едой

Гаджеты являются постоянными спутниками большинства людей. Но как только прибор выходит из строя или на прилавках магазинов появляется новая модель, не задумываясь, люди просто выбрасывают их в мусор, заменяя новыми. А ведь самая быстрорастущая категория отходов это электроника.

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Как отмечает издание Uchicago, исследователи Калифорнийского университета создали умные часы, которые работают на одноклеточных микроорганизмах. Так называемую "слизистую плесень" нужно регулярно кормить смесью воды и овса. Когда организм здоров, он начинает расти и замыкает собой электрическую цепь, которая выступает своего рода проводником и "живым" механизмом для работы часов. Таким образом "оживив" устройство ученые хотели повлиять на отношение человека к технике.

Были проведены исследования, которые показали как простое использование гаджетов перерастает во взаимовыгодные отношения, ведь от пользователя требуется питание и уход.

По мнению людей, использование этого устройства больше походит на партнерские отношения, так как они вынуждены были заботиться о нем. Появилась некая привязанность, так как гаджет живой и его нельзя просто так выбросить или даже положить в шкаф. Если перестать кормить организм, это приводит к его высыханию, слизни впадают в спячку на дни, месяцы или даже годы, но при возобновлении питания, могут возродиться. По мнению людей, участвующих в этой научной работе, была вызвана некая привязанность к часам, это больше чем виртуальный питомец, которого можно выбросить после смерти или просто стереть, как в компьютерной игре.

Оживляя устройства таким образом, ученые задались целью обратить внимание людей на гаджеты, не как потребителей, а сосредоточиться на аспекте ухода за ними. Изменить отношение человека к технике, предотвращая тем самым такую проблему как электронный мусор.

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