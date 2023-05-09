Странная рыба-каннибал из морских глубин совершила самоубийство на побережье США: ученые озадачены

На западном побережье США в начале мая обнаружили несколько мертвых глубоководных рыб с клыками и каннибалистическими наклоностями, которые обычно проживают в так называемой сумеречной зоне океана – на глубине от 200 до 1000 метров. Хотя это уже не первый подобный случай, ученые до сих пор не могут понять, почему здоровая рыба совершает такое самоубийство, выбрасываясь на берег.

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Речь идет о рыбе под названием длиннорылый алепизавр (Alepisaurus ferox). Эта рыба – одно из самых удивительных созданий морских глубин с доисторическим видом, включающим большие глаза, клыкастую челюсть, плавник, похожий на парус, и длинное, скользкое, безчешуйчатое тело.

Название рода Alepisaurus переводится как "безчешуйчатый ящер".

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), такая рыба может вырастать в длину до 3 метров, что делает ее одним из самых крупных глубоководных существ.

Как пишет Business Insider, эта рыба встречается в океанах по всему миру и отличается большим аппетитом. Она ест мелкую рыбу, ракообразных и осьминогов, а также представителей собственного вида, за что в NOAA ее назвали "пресловутым каннибалиом".

Еще одним интересным моментом относительно аппетита рыбы является то, что ученые неоднократно обнаруживали в желудке этой рыбы целую и не переваренную пищу. Они считают, что алепизавры имеют необычный процесс пищеварения, позволяющий рыбе съедать столько пищи, сколько она сможет, когда найдет, и хранить ее на потом, чтобы переварить, когда понадобится.

Ученые утверждают, что алепизавры являются гермафродитами, то есть имеют мужские и женские половые органы. Такие выводы были сделаны в отношении молодых особей, но доказательств того, что взрослая рыба способна оплодотворить себя у ученых нет.

Несмотря на то, что рыба достаточно распространена и хорошо изучена биологами, один аспект ее поведения ученые до сих пор не понимаю. Так, ежегодно наблюдается самоубийство алепизавров в разных частях света. Обычно рыбу находят уже мертвой на побережье без видимых причин смерти.

"Никто не знает, почему они выбрасываются на берег", – заявили в департаменте парков и рекреации штата Орегон, где были обнаружены последние случаи.

Ученый из Института океанографии Скриппса в Сан-Диего Элан Портнер отмечает, что эта глубоководная рыба выбрасывается на берег уже "не менее 300 лет, а возможно, и дольше", но до сих пор "никто не знает почему".

Как предполагает Бенджамин Фрейбл, эксперт по рыбам из Института Скриппса, рыба может случайно подплывать слишком близко к береговой линии в погоне за добычей и оказываться в ловушке.

Биолог-исследователь по рыбному хозяйству Северо-Западного рыбохозяйственного научного центра NOAA Даниэль Камикава рассказал, что такие самоубийства хоть и совершаются регулярно, но не являются массовыми и поэтому мало исследованы учеными.

По его словам, есть три потенциальные теории того, почему рыбы-канибалы выбрасываются на берег. Первая состоит в том, что эти рыбы ранены или больны, поэтому не могут эффективно плавать и их выталкивает на берег (но этой теории противоречат случаи, когда рыбу находили на берегу еще живой и, когда ее возвращали в воду, она спокойно плыла прочь). Вторая – рыбу могло выбросить на берег штормом. Третья же связана с явлением, известным как температурный шок – когда рыба внезапно попадает в воду, которая гораздо холоднее ее обычного температурного диапазона.

"Это вызывает у рыбы шок, который может привести к значительной потере трудоспособности и/или быть роковым для рыбы. Но опять же это все недоказанные теории", – сказал Камикава.

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