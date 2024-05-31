Как меняется мозг мужчины после того, как он стал отцом. Результаты исследования

Отцовство делает сердце сильнее, а мозг становится меньше? Несколько исследований показали, что мозг теряет объем после начала отцовства.

В новом исследовании, которое изучало изменения в мозге впервые ставших отцом, эксперты обнаружили, что потеря объема мозга была связана с большей вовлеченностью в воспитание детей, а также с большими проблемами со сном и симптомами психического здоровья. Эти результаты могут указывать на расходы по уходу, которые традиционно ложатся на плечи женщин, но все больше и на мужчин, пишет The Conversation.

Уход за младенцем требует новых мотиваций и навыков, поэтому не удивительно, что это может также влиять на мозг. Исследования на грызунах впервые выявили перестройку как структуры, так и функции мозга во время беременности и отцовства. Новое исследование также выявило подобные эффекты у мужчин.

Большинство исследований мозга родителей сосредоточено на женщинах, но новые данные свидетельствуют о том, что подобные изменения в мозге могут происходить и у молодых пап. Исследователями ранее была выявлена утрата объема мозга у переходивших к отцовству мужчин в подобных частях мозга, которые изменились у матерей. Однако следует заметить, что мужчины показали менее статистически значимые изменения мозга, чем женщины.

Родители разнятся по тому, насколько они инвестируют в уход за ребенком, поэтому в качестве следующего шага исследователи хотели узнать, как мозг мужчин изменяется при переходе на их опыт отцовства.

Чтобы проверить этот вопрос, эксперты исследовали 38 человек в Калифорнии до и после рождения ребенка. Во время беременности жены и через три, шесть и 12 месяцев после родов ученые спрашивали пап, как они чувствуют себя по отношению к своим младенцам и как они спят. Также спросили о симптомах депрессии, тревогах или других проблемах с психическим здоровьем.

По-прежнему исследователи наблюдали значительные различия мозга между пренатальным и послеродовым периодом во всей коре, внешнем слое мозга, который выполняет многие функции высшего порядка, такие как речь, память, решение проблем и принятие решений. В среднем мужчины в выборке потеряли около 1% объема серого вещества при переходе к отцовству.

Согласно результатам исследования, уменьшение объема мозга мужчин действительно связано с вовлеченностью в воспитание. Если во время беременности мужчины ощущали больше связи со своим нерожденным ребенком, впоследствии они теряли больше объема серого вещества, особенно в лобной и теменной части – частях мозга, которые участвуют в исполнительном функционировании и сенсомоторной обработке соответственно.

Большая потеря объема также оказалась среди родителей, которые сказали, что они проводили больше времени со своими младенцами через три месяца после родов, получали большее удовольствие от общения со своими младенцами и испытывали меньший стресс в отцовстве. В совокупности результаты согласовываются с предварительными исследованиями матерей и свидетельствуют о том, что более мотивированные, практичные папы потеряли больше серого вещества с наступлением отцовства.

Также интересны результаты исследования в разрезе влияния отцовства на психическое здоровье и качество сна. Мужчины, потерявшие больше объема мозга, также сообщили о большей депрессии, тревоге, общем психологическом стрессе и худшем сне как через шесть, так и через 12 месяцев после рождения.

Важно, что это исследование предварительно: в нем приняли участие небольшое количество мужчин. Теперь эти результаты необходимо воспроизвести в более крупных и более репрезентативных группах родителей.

Однако, будучи одним из первых исследований изменений мужского мозга при наступлении первого отцовства, эти выводы показывают, что перинатальные изменения мозга могут отражать как адаптацию, так и уязвимость. Те же изменения, связанные с большими инвестициями родителей в уход, также, казалось, повышают риск проблем со сном и проблем с психическим здоровьем.

Однако многочисленные исследования свидетельствуют о том, что дети, чьи папы участвуют в их воспитании, достигают лучших результатов во всех областях: академически, экономически и эмоционально. Да и сами мужчины говорят, что отцовство делает их жизнь богаче и содержательнее.

В то же время подобные результаты поддерживают приоритеты общественного здравоохранения, которые инвестируют в мужчин – и родителей в целом – из-за политики, которая уменьшает стресс для новоиспеченных родителей в первые месяцы после рождения, например оплачиваемый отпуск и усилия на рабочем месте для нормализации отпусков среди мужчин.

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