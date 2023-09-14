Создана уникальная вакцина, которая способна предотвратить развитие диабета первого типа и болезнь Альцгеймера

В области медицины произошел важный прорыв – ученые из Чикагского университета разработали "инверсную вакцину", которая может предотвратить развитие аутоиммунных заболеваний. Речь идет о диабете первого типа и болезни Альцгеймера.

Вакцина не подавляет иммунную систему, а лишь стирает вредную память о конкретных молекулах, останавливая аутоиммунный ответ на атаку здоровых тканей. Детали рассказало издание SciTechDaily.

Что такое инверсная вакцина

Под руководством профессора Джеффри Хаббелла работают ученые из Pritzker Molecular Engineering. Они показали, как соединение может устранить аутоиммунный ответ, связанный с рассеянным склерозом. Прогнозы довольно оптимистичны – результаты лабораторных испытаний показали, что вакцина может полностью предотвратить развитие аутоиммунных заболеваний.

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Уникальность разработки состоит в том, что типичные вакцины "учат" иммунную систему распознавать вирус как врага, которого следует атаковать. Инверсная вакцина действует наоборот – она полностью устраняет память иммунной системы об одной молекуле.

Подобное стирание памяти нежелательно для инфекционных заболеваний, но оно действительно может остановить аутоиммунные реакции, которые наблюдаются при рассеянном склерозе, диабете I типа, ревматоидном артрите или болезни Крона – когда иммунная система атакует здоровые ткани человека.

Как действует вакцина

Т-клетки иммунной системы распознают нежелательные клетки и молекулы как чужеродные для организма и избавляются от них. Т-клетки, начиная эти "атаки", хранят память о захватчике, чтобы быстрее уничтожить его в будущем.

Но бывают случаи, когда Т-клетки ошибаются и распознают здоровые клетки как чужеродные. К примеру, у людей с болезнью Крона иммунная система атакует клетки тонкой кишки.

В новом исследовании ученые сосредоточились на рассеянном склерозе – болезни, при которой иммунная система атакует миелин, что приводит к слабости и онемению, потере зрения, проблемам с подвижностью и параличу. Команда связала белки миелина с pGal и проверила действие новой инверсной вакцины. Результаты оказались поразительными – иммунная система прекратила атаковать миелин, позволяя нервам снова функционировать должным образом и устраняя симптомы болезни у животных.

Клинические испытания

Современная медицина предлагает лечить аутоиммунные заболевания препаратами, подавляющими иммунную систему.

"Эти методы лечения могут быть достаточно эффективными. Но одновременно вы блокируете иммунные реакции, необходимые для борьбы с инфекциями, поэтому и получаете побочные эффекты. Инверсная вакцина работает почти без побочных эффектов", – рассказал профессор Хаббелл.

Ученые проводят дополнительную работу для изучения соединений pGal. Уже успешно проведены первые испытания на людей с целиакией – аутоиммунным заболеванием тонкого кишечника.

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