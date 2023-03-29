Солнце станет красным, а небо побледнеет: ученые придумали спасение для Земли, но есть нюанс

Исследователи обнаружили, что отказ от ископаемого топлива, цель которого – остановить глобальное потепление на Земле, может привести к обратному процессу, поскольку выбросы твердых частиц (аэрозолей) отражают солнечные лучи в атмосфере. Ученые предлагают заменить аэрозоли, распылив в атмосфере диоксид серы. Но это далеко не самая лучшая идея.

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Межправительственная группа экспертов по изменению климата, в которую входят 60 ученых, написала открытое письмо мировым лидерам с призывом активировать усилия в изучении солнечной геоинженерии, чтобы понять, насколько это может помочь человечеству в будущем уменьшить влияние Солнца на разогрев Земли, пишет Popular Mechanics. Проще говоря, они призывают изучить возможность затенить Солнце для спасения человечества.

Эксперты в своем письме предостерегают, что температура на Земле может подняться более чем на 1,5 градуса по Цельсию, что будет достаточно критично для человечества. Они также отмечают, что даже если человечество достигнет нулевого уровня выбросов, все равно остается проблема углекислого газа, метана и других парниковых газов, которые уже есть в атмосфере.

"Хотя сокращение выбросов имеет решающее значение, ни один уровень сокращения, осуществленный сейчас, не может вернуть назад эффект потепления от прошлых и нынешних выбросов парниковых газов", – говорится в письме.

Как отмечают ученые, в отличие от парниковых газов, другая категория выбросов от человеческой деятельности, аэрозоли, "могут работать на охлаждение климата".

По подсчетам ученых, нынешние аэрозоли в атмосфере, возникшие вследствие загрязнения, вызванного деятельностью человека (шахты, карьеры, химзаводы и прочее), могут отражать часть солнечных лучей в атмосфере и на треть уменьшать их влияние на планету.

Однако аэрозоли чрезвычайно вредны для дыхательных путей человека, поэтому другого варианта, как избавиться от них – у человечества нет. Поэтому ученые предполагают, что если соблюдение экологических норм приведет к снижению концентрации аэрозолей в атмосфере, человечество обнаружит масштаб того, насколько теплый наш мир на самом деле.

"Аэрозоли охлаждают климат, рассеивая солнечный свет, а когда они смешиваются с облаками, могут увеличить отражательную способность облаков и время их существования. Сокращение выбросов аэрозолей в ближайшие несколько десятилетий быстро "разоблачит" значительное, но очень неопределенное количество потепления климата", – убеждены авторы письма.

Они также озвучили идею, как и чем заменить аэрозоли, предложив целенаправленно впрыскивать в стратосферу диоксид серы – как тот, что извергается из вулканов, чтобы он выполнял роль отражателя для солнечного света. То, что диоксид серы сработает, ученые знают точно, поскольку ранее извержения вулканов показали общий охлаждающий эффект на планете.

Но у такой идеи тоже есть свои минусы. Прежде всего, диоксид серы является токсичным, и целенаправленное впрыскивание чего-то, чем люди не могут дышать, вызывает беспокойство.

Диоксид серы также повлияет и на то, как выглядит наш мир, поскольку Солнце на небосводе будет уже не желтым, а ярко красным. Да и само небо превратится из голубого в белое.

Однако ученые убеждены, что можно пренебречь этими негативными эффектами, поскольку последствия от ускоренного изменения климата, вероятно, будут еще хуже.

Впрыск серы предлагается сделать временной мерой, чтобы выиграть ученым время для того, чтобы разработать действительно действенный метод снижения температуры на Земле.

Как рассказывал OBOZREVATEL, один из таких методов недавно предложили исследователи из Смитсоновской астрофизической обсерватории в Кембридже (США). Они предложили использовать лунную пыль, которая станет своеобразным космическим занавесом на пути солнечных лучей к Земле. Но для этого нужно построить гигантские катапульты на Луне.

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