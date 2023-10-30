Сколько нужно времени, чтобы зомби-апокалипсис распространился по большому городу: ученые шокировали прогнозом

Если бы в реальном мире появилась странная болезнь, превратившая в зомби хотя бы одного человека, она бы распространилась по большому городу всего за 7 часов. К примеру, в столице Финлянди Хельсинки от выявления нулевого пациента до необходимости объявить карантин или убить всех зомби пройдет меньше суток.

К такому выводу пришли исследователи из Университета Аалто, которые в своей работе решили определить скорость распространения предполагаемого зомби-апокалипсиса. Они создали симулятор, который показал: если не предотвратить массовое вымирание за семь часов, зомби "неизбежно захватят страну".

Руководитель исследования, профессор Паулина Ильмонен призналась, что не должна была удивиться результатам исследования, но это все же произошло.

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"Я была удивлена тем, как быстро мы должны реагировать, чтобы сохранить жизнь нашего населения", – пояснила она, добавив, что это заставило задуматься над такими категориями, как права отдельных людей и права популяции.

Ученые утверждают: несмотря на то, что первоначальной причиной исследования был просто интерес, оно может помочь в борьбе с будущими болезнями.

"Симуляция зомби-чумы предлагает способ исследовать последствия различных вмешательств и рассмотреть их в контексте болезней с разными характеристиками, такими как быстрота распространения или степень тяжести", – отметила команда в описании исследования.

Также авторы предложили использовать ее для проверки влияния дезинформации на распространение эпидемии. В частности, часто "зомбированные" отрицают наличие у них болезни.

Напомним, в исследовании, опубликованном в журнале PLOS Computational Biology, предупредили, что пробуждение древних бактерий, которые находятся в спящем состоянии в вечной мерзлоте, может повлечь за собой кризис на планете. Это закончится уничтожением экосистем и вымиранием. Древние патогены могут вернуться к жизни из-за глобального потепления, что приводит к таянию вечной мерзлоты.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ученые добились успеха в экспериментах по "перезапуску" мозга, позволяющего ускорить обучение. Для стимуляции мозга были использованы ушибы током, которые были направлены на конкретный участок.

– Издание The Guardian, ссылаясь на недавнее исследование ученых, сообщило, что исчезновение Южного океана и Антарктиды спровоцирует вымирание человечества. Поэтому мировое сообщество должно принимать меры по сохранению этого региона. Защита Антарктиды и Южного океана означает защиту будущего всей планеты.

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