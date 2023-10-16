Человечество может умереть, если исчезнет Южный океан: ученые дали тревожный прогноз

Недавно ученые шокировали прогнозом: исчезновение Южного океана и Антарктиды спровоцирует вымирание человечества. Поэтому мировое сообщество должно принять меры по сохранению этого региона. Защита Антарктиды и Южного океана означает защиту будущего всей планеты.

Немногие понимают решающую роль Южного полюса в глобальной климатической системе. Ледяной щит, покрывающий восточную Антарктиду, удерживает огромные ледники. Издание The Guardian сообщает, что сейчас наступило критически важное десятилетие для принятия решений глобального масштаба по избежанию катастрофы.

Южный океан еще называют своеобразным насосом, "вентилирующим" другие океаны. Он питает экосистему, сохраняет углерод и поглощает тепло. Без существования Южного океана Земля была бы непригодна для жизни.

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Каждая доля градуса нагревания, каждая тонна выброса углерода имеет значение. Миссия партнерства Австралийской антарктической программы в Университете Тасмании состоит в том, чтобы принять необходимые меры по остановке изменения климата.

Такие исследования нельзя упразднять или откладывать на неопределенный срок. Ученые заявили, что в Антарктиде и Южном океане происходят быстрые климатические изменения.

Глобальная конференция в Гобарте с участием 300 ученых из 25 стран подчеркнула, что "хроническое отсутствие наблюдений за Южным океаном подвергает сомнению нашу способность выявлять и оценивать последствия изменений".

В ноябре 2023 ведущие океанологи отправятся в плавание на исследовательском корабле CSIRO RV Investigator для исследования циркумполярного течения Антарктики. Это самое сильное течение на Земле, вращающееся вокруг Антарктиды, образуя границу между теплыми северными и холодными полярными водами, что блокирует перенос тепла на полюсы.

Исследователи будут измерять и определять свойства океана внутри течения, а спутник будет измерять поверхность из космоса, чтобы исследовать, как "шлюзы" в течении позволяют теплу просачиваться и растапливать лед.

Уже в 2024 году ученые планируют исследовать Южный океан как фактор влияния на климат, учитывая все нюансы: от "продуктивности" планктона до формирования облаков.

"Похоже, что Южный океан меняет скорость, но мы еще не знаем, что это значит для нашей планеты", – говорят ученые.

Но специалисты отмечают, что единственный способ сохранить криосферу Земли – срочно сократить выбросы парниковых газов и остановить глобальное потепление.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что ученые 40 лет назад дали неутешительный прогноз для человечества и начал осуществляться.

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