"Самую застенчивую" ящерицу-червяка в мире заметили впервые за 90 лет. Фото

В Сомали впервые за 90 лет заметили редкий вид Ancylocranium somalicum parkeri – сомалийской остроносой амфисбены. "Ящерица-червь" в последний раз показывалась людям в начале 1930-х годов.

Эту необычную рептилию сфотографировал сотрудник некоммерческой организации HALO Trust Марк Спайсер. IFLScience передает, что "застенчивую" амфисбену обнаружили во время разминирования на территории самопровозглашенной республики Сомалиленд на границе с Эфиопией.

О сомалийской остроносой амфисбене впервые сообщили еще в 1931 году. Ее подвид открыли на территории непризнанного Сомалиленда. Представитель Ancylocranium somalicum parkeri был найден снова в январе текущего года.

Спайсер рассказал журналу New Scientist, что его коллега Хасан Дуале однажды позвал его, "чтобы показать что-то интересное".

"Я последовал за ним, мы оба были одеты в СИЗ (средства индивидуальной защиты). Он немного покопался в земле и продемонстрировал ящерицу-червя", – вспомнил Спайсер.

Герпетолог из Университета имени Менделя (Чехия) Томаш Мазух подтвердил, что это длинное розовое существо с двумя мордами – это сомалийская остроносая амфисбена.

"Изображения дают представление о том, насколько причудливо выглядят эти телесно-розовые существа – хотя мы воздержимся от слишком резких высказываний об их внешности, чтобы они снова не скрылись", – пошутили в IFLScience.

Длина этой амфисбены из группы безногих ящериц около 20 сантиметров. Как и черви, Ancylocranium somalicum parkeri приспособлены к жизни под землей: у них заостренные морды, уменьшены глаза, но усилен слух.

Амфисбены были обнаружены во всех тропических и субтропических регионах Америки, Европы, Ближнего Востока и Африки, хотя этот конкретный вид был зарегистрирован только в Сомали и Эфиопии.

Амфисбены ведут скрытный образ жизни, поэтому многие их виды и подвиды остаются плохо изученными.

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