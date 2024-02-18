На глубине 1250 м обнаружили бактерии, способные превращать углекислый газ в кристаллы: что о них известно

Недавно ученые сделали новаторское открытие, обнаружив тип бактерий, которые обладают замечательной способностью превращать углекислый газ в кристаллы под экстремальными уровнями давления. Этот прорыв имеет важные последствия для решения климатического кризиса, с которым сейчас сталкивается наша планета.

Потенциал использования способностей этой бактерии может изменить будущее хранения углерода и способствовать смягчению последствий выбросов парниковых газов. Об этом сообщает New Scientist.

Поиск бактерий с такой уникальной способностью был произведен опытными исследователями из компании Soeder Geoscience LLC и Школы горного дела и технологий Южной Дакоты.

Их исследования привели их к открытию различных видов бактерий, в том числе Bacillus, Geobacillus и Persephonella marina, каждый из которых демонстрирует исключительную устойчивость в экстремальных условиях.

Отмечается, что виды Bacillus были обнаружены на глубине 1250 метров под землей. Также известно, что Geobacillus и Persephonella marina выдерживают температуру до 110 градусов по Цельсию и выдерживают высокие уровни давления.

В ходе тщательного тестирования исследователи подвергли эти бактерии воздействию среды, обычно встречающейся на нефтяных месторождениях. К своему удивлению, они заметили, что эти бактерии способны превращать углекислый газ в кристаллы под воздействием огромного давления. Всего за 10 дней образовались кристаллы благодаря ферменту карбоангидразе, который ускоряет реакцию между углекислым газом и водой.

Значение этого открытия огромно, поскольку оно открывает возможность улавливания и хранения кристаллического углекислого газа в пустотах, остающихся после истощения нефтяных месторождений. Хотя эта концепция пока остается теоретической, она предлагает многообещающий путь к более устойчивому будущему. Используя уникальные способности этих бактерий, мы потенциально могли бы сократить выбросы углекислого газа и внести существенный вклад в борьбу с изменением климата.

Как сообщал OBOZ, пробуждение древних бактерий, которые находятся в спящем состоянии в вечной мерзлоте, может повлечь за собой кризис на планете, который закончится уничтожением экосистем и вымиранием. Древние патогены могут вернуться к жизни из-за глобального потепления, что приводит к таянию вечной мерзлоты.